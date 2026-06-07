Clubul a anunțat schimbarea prin intermediul rețelelor de socializare, punctând că viitoarea emblemă combină moștenirea istorică cu o viziune axată pe viitor, reprezentând un nucleu structural bazat pe geometrie și forță. Deși intenția comunicată a fost crearea unui logo care să ”respecte esența elementelor și simbolisticii lui Dinamo”, fanii nu au privit deloc cu ochi buni această schimbare.

Sigla aleasă de conducerea lui Dinamo a fost aspru criticată pe internet, dar și de voci importante din fotbalul românesc. Cristi Borcea, fostul acționar și director executiv al ”câinilor”, s-a numărat printre cei mai aprigi contestatari.

Cristi Borcea: ”Sper să găsească un numitor comun”

Omul de afaceri speră ca cei care conduc acum destinele clubului Dinamo să decidă cu suporterii soarta următoarei steme.

„O siglă nu este făcută și impusă de un conducător, orice ar fi. Trebuie vorbită, discutată, negociată cu suporterii. Ei o s-o poarte pe tricou și sunt milioane de dinamoviști.

Eu sper să aibă maturitatea necesară și să se așeze cu suporterii din galerie, din mai multe părți ale țării, din cei care sunt în Diaspora, să găsească un numitor comun”, a spus Borcea, pentru PRO TV și Sport.ro.

”Câinii roșii” au apărut pe logo-ul lui Dinamo în 1998, iar sigla a fost ”updatată” în 2004, după un an fantastic, în care echipa pregătită atunci de Ioan Andone a cucerit eventul, ultimul din istoria clubului.

Cu acest logo, Dinamo a câștigat un titlu (2006-2007), două Cupe ale României (2004-2005, 2011-2012), o Cupă a Ligii (2016-2017) și două Supercupe (2005-2006, 2012-2013).