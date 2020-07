UTA E PREGATITA! Ce spune Laszlo Balint despre situatia din Liga 2 si cand e gata stadionul din Arad: “Speram sa putem juca acolo”

Liderul din Liga 2 nu a apucat sa joace de la reluare, meciul cu Petrolul fiind amanat.

Pandemia de coronavirus pune bete in roate cluburilor din Liga 2 care cauta promovarea. Dupa ce la Petrolul au fost depistati pozitiv mai multi jucatori, a venit randul celor de la Turris si FC Arges sa fie amenintati cu izolarea, in urma unor teste pozitive ale arbitrilor de la meciul dintre cele doua formatii. Una dintre echipele prinse la mijloc in aceasta situatie este UTA Arad. Liderul din Liga 2 a fost afectata si de injumatatirea punctelor, iar acum si-a vazut si meciul cu Petrolul amanat. Totusi, aradenii nu cedeaza si vor sa se asigure ca promoveaza in Liga 1.

“Suntem gata sa jucam oricand meciul amanat contra Petrolului. Nu ne ferim, nu vrem o amanare cat mai lunga, ci suntem pregatiti sa reluam fotbalul cat mai rapid. Ne deranjeaza ca inca nu se stie daca Rapid si Petrolul vor juca sambata sau nu. Daca se joaca, cred ca Rapid e favorita, pentru ca la fel cum a fost si cazul lui Dinamo, e foarte dificil sa iti revii dupa ce stai in izolare fara sa te antrenezi”, a spus Laszlo Balint la Digisport.

Antrenorul aradenilor a facut si un anunt important legat de situatia stadionului, a carui inaugurare se tot amana, spre iritarea suporterilor.

“Din cate stiu, s-au rezolvat toate problemele si mai sunt de pus la punct doar cateva detalii. Sper ca pana la finalul lunii sa fie totul gata la stadion si sa putem juca pe noua arena”, a dezvaluit fostul fundas.

Balint a jucat si pentru CFR Cluj pentru 13 meciuri si a ramas apropiat de echipa din Gruia.

“Nu este placut ce se intampla la Cluj, nici pentru mine ca fost jucator, si nici pentru ei. CFR a devenit cel mai important club romanesc in competitiile europene, daca ne uitam la rezultatele din istoria recenta. Sper sa se rezolve problemele, pentru ca e pacat sa apara fisuri in echipa din cauze administrative.

Dar ma bucura si revenirea celor de la Craiova si cred ca faptul ca au meciul direct de disputat pe teren propriu le da un mare avantaj si ii face favoriti la titlu. Lupta este, totusi, stransa si inca nu e nimic decis”, a mai spus antrenorul de la UTA.