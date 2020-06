"Vom crea un fond de sprijin pentru toate echipele!" Anuntul de ULTIMA ORA al FRF! Cluburile din Liga 1 si Liga 2 vor primi bani de la federatie: cum vor fi distribuite sumele

Razvan Burleanu, presedintele Federatiei Romane de Fotbal, a detaliat modul in care vor fi ajutate cluburile din primele doua ligi ale sa treaca pestre problemele financiare.

Cluburile din Romania trec prin momente dificile din cauza crizei financiare provocate de pandemie, iar presedintele FRF, Razvan Burleanu, spune ca federatia va face demersuri pentru a le ajuta.

Potrivit presedintelui FRF, toate cluburile vor urma sa primeasca, cel mai probabil, sume egale din partea federatiei.

In momentul de fata nu se cunoaste exact suma exacta care va fi distribuita fiecarui club, fiind blocati aproximativ 1.5 milioane de euro, bani care ar urma sa vina din biletele vandute la meciurile echipei nationale, dar si din Cupa si Supercupa Romaniei:

"In aceasta vara vrem sa cream un fond de sprijin, nu stim inca ce nivel va avea acest fond de ajutor, pe care il vom distribui tuturor echipelor care vor relua competitia. Inclusiv Liga 2. Toate echipele care sunt angrenate in competitiile noastre si au dificultati vor fi sprijinite. E aproape imposibil sa stabilesti care club are nevoie mai mare decat celalalt. Mai degraba toate echipele vor primi aceeasi suma.

Liga 1 a inceput, detinatorii de drepturi TV isi platesc banii catre LPF. Noi ca federatie, toate echipele care au ramas in Cupa Romaniei, toate echipele din Liga a doua, chiar daca am inregistrat intarzieri din cauza detinatorului de drepturi TV, toate platile s-au facut din rezervele pe care le-am avut. Cand ma refer la faptul ca nu stim nivelul acestui fond de sprijin, trebuie sa luam in calcul ca ne-am asigurat la inceputul anului aproximativ 1.5 milioane de euro din biletele vandute.

Redistribuim toate fondurile. FRF nu isi opreste absolut nimic. Asta e incertitudinea pe care o avem. Nu pot in momentul de fata sa va spun o suma. Avem in aceasta toamana 8 meciuri, 3 pe teren propriu. Din cele 3 meciuri, din Cupa Romaniei, Supercupa Romaniei si din meciurile U21. De aici faceam aceste venituri. Am reusit sa ajungem la o intelegere cu sponsorii pentru a nu avea un impact, ci doar o amanare a veniturilor", a declarat Razvan Burleanu la Digi Sport.