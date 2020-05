Becali arunca bomba! Finantatorul FCSB-ului a dezvaluit cum a jucat jucat Universitatea Craiova direct in Liga 2: "Am zis, hai sa dam un loc in Liga 2, sa multumim orasul"

Gigi Becali a povestit cum a ajuns sa fie inscrisa direct in Liga 2 echipa lui Mihai Rotaru.

Patronul FCSB a declarat in urma cu cateva zile ca palmaresul Craiovei este la Adrian Mititelu, ca il sustine pe acesta si il asteapta in Liga 1 sa se dueleze din nou.

"La Craiova, daca cineva contesta atunci, cand Adunarea Generala a votat sa joace direct in Liga 2, castiga. E impotriva legii. Noi am cazut de comun acord pentru ca a fost situatia aia cu milioane, cu Mititelu. Am zis, hai sa dam un loc in Liga 2, sa multumim orasul", e declarat Gigi Becali pentru DigiSport.

De asemenea, el a povestit cum a ajuns echipa pe mana lui Mihai Rotaru.

"Hai sa va spun adevarul, Hrebenciuc i-a dat-o lui Olguta. A fost hotarare politica. Olguta i-a dat-o dupa lui Rotaru. Totul a fost politic. Ea voia in Liga 1, cu Mititelu nu putea, ca nu avea bani atunci, si l-a gasit pe Rotaru", a spus finantatorul FCSB-ului.

Dupa ce fotbalul a fost oprit din cauza pandemiei de coronavirus, Liga 3 nu s-a mai reluat, iar echipa patronata de Adrian Mititelu a promovat in Liga 2.