Fostul internațional Florin Răducioiu a declarat că și-ar fi dorit un antrenor român și l-a indicat pe Adrian Mutu drept varianta ideală pentru banca tehnică a „câinilor”.

Florin Răducioiu: „Adi Mutu mi se părea o soluție bună”

Fostul atacant consideră că fotbalul românesc ar trebui să ofere mai multe șanse tehnicienilor tineri și vede în Mutu un antrenor suficient de experimentat pentru a conduce o echipă cu pretențiile clubului din Ștefan cel Mare.

„Avem antrenori foarte buni și vreau să fim mult mai curajoși să dăm posibilitatea unor antrenori tineri să antreneze echipe de top. Dinamo este între locurile 4-6, trăim într-o vreme... Eu încurajez acest lucru. Cum în Italia văd că italienii îi încurajează imediat cum ei fac pasul de la Coverciano sau își găsesc imediat o echipă.

Ar trebui să ne uităm în curtea altuia. Au fost foarte mulți acum, nu mai știu. Aș fi vrut un antrenor tânăr. (n.r. cu antrenor român v-ați fi dorit la Dinamo?) Adi Mutu mi se părea o soluție bună, cred că el. Dar Adi Mutu poate fi o soluție, are deja o anumită experiență și eu aș spune Adi Mutu”, a spus Florin Răducioiu.

Nuno Campos a semnat până în 2028

În cele din urmă, conducerea lui Dinamo l-a ales pe Nuno Campos, tehnician în vârstă de 51 de ani, care a semnat un contract valabil până în vara anului 2028.

Portughezul a lucrat timp de peste un deceniu în staff-ul lui Paulo Fonseca, la cluburi importante precum FC Porto, Sporting Braga, Șahtior Donețk și AS Roma.