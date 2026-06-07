OFICIAL Dinamo a anunțat azi numele noului manager al echipei! Campion mondial și câștigător de Champions League

Dinamo a anunțat azi numele noului manager al echipei! Campion mondial și câștigător de Champions League Handbal
SPORT.RO
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Campioana mută și la nivel administrativ.

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Din articol

După numeroasele transferuri deja anunțate pentru viitorul sezon, campioana Dinamo dă și o veritabilă lovitură de imagine la nivel administrativ.

Legendarul Cédric Sorhaindo, din nou la Dinamo

”Astăzi avem un motiv dublu de sărbătoare 🎉

Îi urăm un sincer „La mulți ani!” și, în același timp, îi spunem bun venit lui Cédric Sorhaindo, noul manager al echipei noastre!

O adevărată legendă a handbalului mondial, Cédric își începe un nou capitol în carieră după retragerea recentă din activitate, aducând alături de noi o experiență și un palmares impresionante:

🥇 Campion Olimpic în 2012

🥈 Vicecampion Olimpic în 2016

🌍 De 4 ori Campion Mondial (2009, 2011, 2015, 2017)

🇪🇺 Dublu Campion European (2010, 2014)

🏆 Triplu câștigător al EHF Champions League

👑 De 11 ori campion al Spaniei cu Barcelona

⭐ Și câștigător al altor zeci de trofee la cel mai înalt nivel

Pentru suporterii noștri, Cédric nu este un nume necunoscut. Între 2021 și 2024 a îmbrăcat tricoul lui Dinamo, contribuind la cucerirea a trei titluri de campion al României și a unei Cupe.

Astăzi îl sărbătorim atât pentru realizările extraordinare din carieră, cât și pentru noul drum pe care îl începe alături de noi.

Bine ai venit în noua ta misiune, Cédric! Și încă o dată: La mulți ani 🎂🎉”, a postat astăzi pagina oficială CS Dinamo Handbal.

Dinamo, ȘAPTE transferuri pentru noul sezon!

Dinamo, campioana ultimului deceniu din handbalul masculin românesc, a anunțat în această săptămână și cel de-al șaptelea transfer al verii:

”Bun venit, Andrej Pergel 🔥

Ultimul transfer din această vară a semnat un contract valabil pentru următorii doi ani ✍️

Andrej evoluează pe postul de inter stânga și se alătură echipei noastre de la Ciudad de Logroño (Spania), unde a înscris sezonul trecut 119 goluri în Liga ASOBAL.

Internaționalul maghiar de 1.97m a mai îmbrăcat tricoul formației Tatabánya KC (Ungaria) în perioada 2022-2024. De asemenea a evoluat un sezon și pentru Veszprem in 2021.

Mult succes, Andrej 🤘🏻”.

Campioana României a mai anunţat până acum transferurile jucătorilor Oscar Savinger (portar, de la IK Savehof), Lan Grbic (pivot, RK Trimo Trebnje), Mads Bayer Lenbroch (extremă stânga, Silkeborg), Andraž Makuc (centru, RK Celje), Victor Iturriza (pivot, Kuwait Sporting Club) și Vinicios Angelo Lima de Carvalho (Chartres).

Ultimul, brazilianul Vinicios, este un internațional care a jucat inclusiv la ultimul Campionat Mondial, în 2025. 

Interul dreapta sud-american a semnat pe două sezoane cu Dinamo.

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