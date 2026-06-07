Formația din Milano a cucerit atât titlul în Serie A, cât și Cupa Italiei, iar oficialii clubului lucrează la întărirea lotului pentru stagiunea următoare.

Directorul sportiv al lui Inter, Piero Ausilio, a vorbit deschis despre planurile de mercato ale clubului și a confirmat interesul pentru mai mulți fotbaliști importanți.

Piero Ausilio a spus tot despre jucătorii doriți de Inter Milano

„Îl urmărim pe Curtis Jones, nu ne-am ascuns niciodată. Vom încerca să-l aducem”, a declarat Ausilio pentru Sky Sports Italia.

Oficialul nerazzurrilor a comentat și situația lui Hakan Calhanoglu, dorit de Fenerbahce.

„Are contract cu noi și vrem să-l păstrăm”, a precizat acesta.

Inter caută și un fundaș central, iar unul dintre numele aflate pe listă este Oumar Solet.

„Pot confirma că vom transfera un fundaș, inclusiv din motive numerice, având în vedere situația contractelor lui Acerbi și Darmian. Solet este unul dintre jucătorii pe care îi urmărim, dar există și alte variante”, a spus Ausilio.

Cotat la 23 de milioane de euro, Oumar Solet a bifat 38 de meciuri pentru Udinese în sezonul trecut, reușind opt goluri și o pasă decisivă, cifre remarcabile pentru un fundaș central.

La rândul său, Curtis Jones, evaluat la 35 de milioane de euro, a adunat 39 de apariții pentru Liverpool, a marcat de trei ori și a oferit trei pase decisive.