UTA merge la TAS! Aradenii contesta decizia FRF de a se juca play-off cu punctele injumatatite in Liga 2

FRF a supus la vot 3 scenarii pentru finalul sezonului din Liga 2, iar majoritatea a decis.

Astfel, primele 6 echipe din clasament, care au depus dosarul pentru licentiere, vor intra intr-un play-off, cu punctele injumatatite, unde vor juca 5 meciuri, cate unul impotriva fiecarei echipe. UTA Arad este cea mai dezavantajata pentru ca avea un avans de 11 puncte fata de locul al doilea, fiind favorita clara la promovare.

Claudiu Dragan, directorul de competitii al aradenilor, a declarat, pentru Agerpres, ca se vor adresa celor de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, considerand discriminatorie masura impusa de FRF.

"Decizia e luata, sigur vom ataca hotararea FRF. Consideram că ni s-a făcut o nedreptate. Nu se poate ca trei sferturi dintre echipele de Liga a II-a sa intre in vacanta si să joace doar sase si alea cu injumatatirea punctelor. Mi se pare absurd. Vom incerca sa ne gasim dreptatea la TAS, sa vedem ce o sa fie.

Daca decizia va fi trecuta prin Comitetul Executiv mai tarziu, normal ca vom juca pentru ca nu avem incotro, dar in tribunal la TAS sigur vom merge, indiferent cand, in iunie, iulie, august", a explicat Claudiu Dragan.

UTA va porni cu 25 de puncte, cu 5 fata de locul secund, ocupat de Mioveni.

In urma deciziei de ieri, celelalte cluburi din Liga 2 au intrat in vacanta si niciuna nu va retrograda in acest sezon.