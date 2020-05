Despartire IMPORTANTA in Liga 2! Dorinel Munteanu a plecat OFICIAL de la CSM Resita 

CSM Resita a ramas fara antrenor dupa ce contractul lui Dorinel Munteanu s-a incheiat.

Clubul din esalonul secund a anuntat despartirea de Dorinel Munteanu printr-un comunicat. Intelegerea cu antrenorul roman, care semnase in noiembrie 2019 a ajuns la scandenta, iar cele doua parti au ales sa nu prelungeasca intelegerea.

"Avand in vedere faptul ca, colaborarea dintre echipa CSM Resita si antrenorul Munteanu Dorinel a ajuns la scadenta, conducerea echipei CSM Resita multumeste acestuia si intregului staff pentru colaborarea avuta in perioada Noiembrie 2019 – Iunie 2020 . Le dorim multa bafta in continuare in activitatile lor .

De asemenea, aducem la cunostiinta suporterilor si sustinatorilor nostri ca, avand in vedere situatia actuala de la nivel national produsa de pandemia de Covid 19 , clubul nostru va intra intr-o perioada de reorganizare , insa nu ne vom abate de la obiectivele propuse, vom continua cu proiectul privind gazonul si al unei clasari cat mai bune in Editia de Campionat 2020 – 2021.

Nu dorim sa promitem mai mult decat putem face , iar suporterii si sustinatorii nostrii vor fi in continuare tinuti la curent cu ce se intampla nou in Valea Domanului", a comunicat clubul.