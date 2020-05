O echipa legendara a Romaniei vrea sa se retraga din Liga 2: "Actualul sistem este de sorginte bolsevica"! 

Conducatorii ei sunt nemultumiti ca nu exista un plan pentru dezvoltarea competitiei si ca multe echipe primesc bani de la bugetul de stat.

Dumitru Mihu, presedintele-finantator al Ripensiei Timisoara, spune ca echipa sa se gandeste serios sa se retraga din editia viitoare a Ligii 2, daca nu se va schimba organizarea si nu se vor trasa linii catre profesionalism. ”Ma gandesc daca sa mai inscriu echipa in viitorul sezon de Liga 2. In videconferintele cu FRF, sunt cam singurul care intra si da bani. In acest sezon, daca se va decide sa se joace, vom continua, nu-mi bat joc de echipa, am primi niste sanctiuni foarte mari. Dar iau in calcul ca in viitorul sezon sa nu participam la seniori. Academia va merge sigur mai departe, pentru ca nu am nicio dezamagire din zona Academiei. Sunt dezamagit de acest sistem. Actualul sistem este unul de sorginte bolsevica. S-a inlocuit 23 August si Tractorul cu primarii, MAI, MApN. Fotbalul trebuie sa fie profesionist, trebuie sa fie pentru oamenii de afaceri.

Fotbalul trebuie sa fie o afacere. Or, ce transferuri pe bani se fac in Romania, in afara de interesele din spate ale unor conducatori? In afara de Ripensia, cine a vandut jucatori seniori pe bani? (n.r. - vanzarea lui Albert Voinea la Turris). Nu se face niciun pas spre o noua directie, e clar ca peste noapte nu se poate schimba ceva, dar nu se fac pasi, sa ni se spuna cum trebuie sa fie lucrurile peste 2 ani, peste 3 ani. Se ramane in aceeasi stare din ultimii 20 de ani, ca macar in primii 10 ani dupa Revolutie am participat la trei Campionate Mondiale. Nu ma gandesc sa mai particip in Liga 2 cu 20 de echipe, deplasari lungi si costisitoare si bani din drepturi TV in proportie de 1 la 80 fata de prima liga”, a spus Mihu pentru Liga2.ro.

In septembrie 2018, Dumitru Mihu a fost ales ca presedinte al clubului, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Asociatiei FC Reipensia Timisoara, el inlocuindu-l pe Radu Ienovan, cel care ocupase functia timp de 6 ani. Clubul a fost infiintat initial in 1928, dar a fost desfiintat in 1948, cand a fost absorbit de Electrica Timisoara. El a fost reinfiintat in 2012 si a fost inscris in Liga a 6-a, fiind initial organizat pe modelul socios, cu membri cotizanti, dar, in 2018, dupa ce se ajunsese la doar 300 de membri platitori din tinta de 25.000, s-a organizat o societate comerciala, care sa functioneze in paralel cu asociatia ce detine certificatul de identitate sportiva pe care este inscrisa in competitii divizionara secunda din Banat.

Desi oficialii sperau sa lupte la promovare in acest sezon, Ripensia se gaseste acum pe locul 13 in Liga 2, la patru puncte deasupra primului loc retrogradabil. In ultimii ani, oficialii clubului au acuzat lupta neloiala cu cluburile finantate cu bani de la bugetul de stat si lipsa de ajutor a autoritatilor locale, care nu au reusit sa puna la dispozitia echipei un stadion si o infrastructura decenta, desi clubul era dispus sa plateasca pentru ea.

„Ripi” a fost una dinre marile echipe ale perioadei interbelice, cand a castigat patru titluri de campiona nationala, a iesit de inca doua ori vicecampiona si a cucerit doua trofee Cupa Romaniei (plus inca doua finale). Tricoul echipei a fost imbracat de jucatori legendari, precum Stefan Dobay, Stefan Kovacs, Ladislau Raffinsky, Nicolae Kovacs, Silviu Bindea, Rudolf Burger, Dumitru Pavlovici, Gratian Sepi, Nicolae Simatoc, Rudolf Wetzer, Mihai Tanzer sau Ferenc Plattko.