FRF a facut totul OFICIAL! Liga 2 continua doar la promovare! Play-off cu 6 echipe, punctele raman la JUMATATE! Anunt de ultima ora

FRF a decis, impreuna cu echipele participante, modalitatea prin care sezonul actual din Liga 2 se va incheia.

UPDATE 18:50

Comitetul de urgenta al FRF a validat votul cluburilor din B. Astfel, primele 6 echipe vor juca intr-un baraj de promovare cu punctele actuale injumatatite, in timp ce pentru restul sezonul se termina.

"In urma intalnirii care a avut loc miercuri, prin videoconferinta, s-au prezentat trei posibile scenarii, iar 15 cluburi au fost in favoarea variantei de a organiza un play-off intre primele sase, iar pentru celelalte formatii sezonul sa se termine. Au mai existat doua abtineri si o optiune pentru scenariul in care toate cele 14 etape ar fi trebuit sa se dispute.

Astfel, cele 6 cluburi – singurele care au solicitat licenta pentru participarea in Liga 1 in sezonul 2020-2021, astfel incat integritatea sportiva sa nu aiba de suferit – vor disputa un play-off constand in 5 etape (o singura mansa), cu mentiunea ca echipele de pe primele trei pozitii vor disputa 3 din cele 5 jocuri pe teren propriu. Clasamentul va fi actualizat cu rezultatele din aceste ultime 5 runde in urma injumatatirii punctelor acumulate pana la data de 16 martie 2020.

Echipele clasate pe primele doua locuri la finalul play-off-ului vor promova direct in Liga 1, in timp ce formatia de pe pozitia a treia va disputa cu joc de baraj cu locul 6 din play-out-ul Ligii 1", se arata comunicatul FRF.

Oficialii federatiei au avut o intalnire cu reprezentantii cluburilor, carora le-au fost prezentate 3 scenarii, toate supuse la vot. Cluburile au decis sa puna in aplicare scenariul 3, cu play-off de 6 echipe, cu injumatatirea punctelor, dar si fara retrogradare, informeaza liga2.prosport.ro.

Cele 3 scenarii:

1. Disputarea tuturor celor 14 etape ramase din retur

2. Play-off cu primele 6 clasate (care au depus dosarul de licentiere pentru Liga 1) si play-out in doua grupe de cate alte 6 echipe. Ultimele doua clasate in cele doua serii urmau sa retrogradeze in Liga 3, iar formatiile de pe locul 5 ar fi jucat un meci de baraj pentru mentinerea in Liga 2.

3. Play-off cu primele 6 clasate (care au depus dosarul de licentiere pentru Liga 1) si inghetarea sezonului pentru restul cluburilor, fara retrogradare.

Majoritatea a decis, iar scenariul 3 va fi pus in aplicare

Pentru scenariul 1 a fost votat de Dunarea Calarasi, UTA Arad si Metaloglobus s-au abtinut, iar celelalte 15 cluburi au votat pentru ultimul scenariu.

UTA Arad, CS Mioveni, Turris Oltul Turnu Magurele, Campionii FC Arges, Petrolul Ploiesti si Rapid vor merge in play-off si se vor lupta pentru primele doua locuri direct promovabile si locul de baraj de promovare.

Fiecare echipa va juca 5 meciuri, cate unul cu fiecare adversara din play-off. Primele doua clasate in prezent (UTA si Mioveni) vor juca 3 meciuri pe teren propriu.

Play-off-ul ar urma sa inceapa pe 4 iulie.

Clasament actual:

UTA Arad 50p

CS Mioveni 39p

Turris Turnu Magurele 39p

FC Arges 38p

Petrolul Ploiesti 38p

Rapid 37p