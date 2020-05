Cupa Romaniei nu va mai fi la fel! FRF a anuntat MODIFICARI importante in desfasurarea meciurilor. Play-off fara "galbene" anterioare in Liga 2

Federatia Romana de Fotbal anunta modificari pentru desfasurarea partidelor din Cupa Romaniei, dar si la nivelul Ligii secunde.

In urma modificarii tempoare a Legilor Jocului pe care IFAB le-a aprobat, Comitetul Executiv al FRF a decis in urma unei intruniri sustinute astazi ca pana la finalul sezonului, echipele participante in Cupa Romaniei pot efectua 5 schimbari pe toata desfasurarea meciului.

Anuntul a fost facut pe site-ul oficial al Federatiei, printr-un comunicat.

"Comitetul Executiv al FRF, intrunit azi, 27 mai, a decis ca pana la finalul sezonului 2019/2020, echipele participante in Cupa Romaniei sa poata efectua 5 inlocuiri pe toata durata desfasurarii jocului.

Pentru a nu fi afectata cursivitatea jocului, acestea vor fi realizate in cel mult trei momente de intrerupere a partidei. In plus, cluburile participante in competitie pot inscrie in raportul arbitrului un numar maxim de 20 de jucatori, cu obligatia ca 8 dintre acestia sa fie jucatori formati la nivel national. Aceleasi reguli se vor aplica si la barajul de mentinere/promovare in Liga 1", scrie in comunicatul de pe frf.ro.

Schimbare si in play-off-ul pentru promovare

Comitetul Executiv a aprobat o modificare si la nivelul Ligii secunde, in ceea ce priveste cartonasele galbene primite pana acum.

"De asemenea, pentru Liga 2, cartonasele galbene primite pana acum in acest sezon vor fi anulate. In situatia jucatorilor care au acumulat pana acum 4, 7, 9 sau mai multe cartonase galbene, acestia vor avea drept de joc in prima etapa din play-off, dar sanctiunea financiara nu se va anula.

Referitor la suspendarile survenite in urma cartonaselor rosii, acestea nu se vor ridica.

In plus, in play-off-ul Ligii 2, jucatorii vor fi suspendati la fiecare doua cartonase galbene incasate", a comunicat FRF.