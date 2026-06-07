Petrolul Ploiești a confirmat numirea portughezului Ricardo Andre de Pinho Sousa în funcția de antrenor principal, după despărțirea de Mehmet Topal.

Tehnicianul în vârstă de 47 de ani a semnat un contract valabil până în vara lui 2027 și va începe munca pe 15 iunie, odată cu reunirea echipei.

Comunicatul oficial

„Ricardo Sousa este noul antrenor al echipei noastre!

FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu tehnicianul portughez Ricardo Andre de Pinho Sousa, cel care va prelua, astfel, funcția de antrenor principal al echipei noastre. Acordul dintre cele două părți va fi în vigoare până la finalul stagiunii 2026-2027.

În vârstă de 47 de ani, Ricardo Sousa are în CV o carieră apreciată ca fotbalist, dar și o experiență consistentă, deja, ca antrenor.

A jucat peste 150 de meciuri în prima ligă din Portugalia, pentru FC Porto, Beira-Mar, Santa Clara, Belenenses și Boavista, precum și în Germania (Hannover 96, Offenbach), Olanda (De Graafschap), Cipru (Omonia Nicosia) sau Slovenia (Drava Ptuj). De asemenea, a evoluat la toate reprezentativele de junior ale țării sale.

Cariera de antrenor și-a început-o în 2015, la Sanjanonse, iar mai apoi a condus mai multe echipe din eșaloanele inferioare, precum Lusitano VRSA, Anadia, Felgueiras și Beira-Mar, înainte de a face pasul către divizia a doua portugheză. A adunat, astfel, 99 de partide în Liga Portugal 2, acolo unde le-a antrenat pe Mafra, Feirense și, ultima data, Vizela, în prima parte a stagiunii 2025-2026. Are, de asemenea, o experiență și în Arabia Saudită, la Al-Ain, în sezonul 2024-2025.

Ricardo Sousa își va începe mandatul la cârma „lupilor” pe 15 iunie, atunci când este programat primul antrenament al verii, iar alături de el vor mai veni la Ploiești doi antrenori secunzi, Tiago Alexander Martins Galhardo Ferreira și Andre Pereira de Matos, dar și un video-analist, Nuno Simao Gomes Da Costa, cei care vor întregi stafful tehnic al “galben-albastrilor”.

Bem-vindo, Ricardo Sousa!”, a scris Petrolul pe rețelele sociale.

„Lupii galbeni” au încheiat sezonul pe locul 10 în SuperLiga, la egalitate de puncte cu Farul și Hermannstadt, dar fără emoții în zona retrogradării.