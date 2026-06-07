Farul Constanța a anunțat oficial numirea lui Ioan Ovidiu Sabău în funcția de antrenor principal, după despărțirea de Flavius Stoican.

Decizia a fost explicată de Ciprian Marica, care a avut numai cuvinte de laudă la adresa noului tehnician al formației constănțene.

Ciprian Marica: „Este un profesionist desăvârșit”

Fostul atacant consideră că Sabău este omul potrivit pentru a reconstrui echipa după un sezon dificil, în care Farul a evitat retrogradarea abia la baraj.

„Neluțu Sabău, așa cum a fost și ca jucător, pare să fie și ca antrenor: un constructor și reconstructor. Este un tip extrem, extrem de serios, cu mare experiență, un profesionist desăvârșit și cred că suntem cu toții de acord. Este disciplinat, cunoaște foarte bine campionatul și jucătorii români”, a declarat Ciprian Marica pentru PRO TV și Sport.ro.

Ioan Ovidiu Sabău ajunge la Farul după perioada petrecută la Universitatea Cluj, formație pe care a readus-o în cupele europene după mai bine de jumătate de secol.

Fostul mare internațional le-a mai pregătit de-a lungul carierei pe Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, Politehnica Timișoara, Rapid București și ASA Târgu Mureș.

Sabău îl înlocuiește pe Flavius Stoican, antrenorul care a reușit să mențină Farul în Superligă după barajul câștigat împotriva Chindia Târgoviște.