REVOLTA LA TARGOVISTE! Chindia e la un pas de Liga 2, iar suporterii ATACA municipalitatea pentru situatia stadionului!

Targovistenii aveau sperante mari legate de echipa din oras, insa acestea sunt aproape de a se narui definitiv.

Chindia a promovat in prima liga dupa 21 de ani in care fotbalul din Targoviste nu s-a putut bucura de o echipa in prim-planul fotbalului romanesc. Dambovitenii nu au putut juca meciurile de acasa pe arena din orasul lor, deoarece aceasta nu intrunea conditiile de siguranta necesare pentru a putea evolua in Liga 1, asa ca au trebuit sa joace la Ploiesti.

Nu fara sperante, insa, pentru ca municipalitatea a promis un stadion nou si chiar a daramat o buna parte din vechea arena, pentru a o reconstrui in conditii moderne.

Din pacate pentru localnici, insa, se pare ca stadionul este deocamdata doar o iluzie. O postare a celei mai populare pagini a fanilor targovisteni arata ca lucrarile au stagnat complet, desi arena trebuia sa fie gata in vara acestui an! Mai mult decat atat, cei care se ocupa de refacerea stadionului au un acces extrem de limitat la fonduri, iar "santierul" este populat doar atunci cand presa il viziteaza.

Chindia se afla pe ultima pozitie a Ligii 1 si este printre echipele aflate in pole-position in ceea ce priveste retrogradarea in liga secunda. Astfel, viitorul clubului se anunta a fi unul sumbru. Daca va ramane fara locul in prima divizie, Chindia va pierde accesul la sumele generoase incasate de pe urma drepturilor TV si nu va putea nici sa joace meciurile pe arena Eugen Popescu.