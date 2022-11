Class of 2022. De nevoie, Juventus a promovat noua generație de vedete din Serie A

De nevoie, din cauza accidentărilor de lungă durată ale lui Paul Pogba (operație la genunchi, urmată de ruptură musculară), Angel Di Maria (ruptură a mușchiului biceps femural) și Federico Chiesa (ruptura ligamentului încrucișat) și a celor care necesită mai puțin timp de recuperare ale lui Mattia De Sciglio (ruptură musculară), Dusan Vlahovic (probleme la mușchii adductori), Leandro Paredes (leziune musculară la mușchii adductori), Leonardo Bonucci (probleme musculare), Weston McKennie (probleme musculare) și Bremer (leziune musculară la mușchii adductori), Max Allegri a promovat mulți juniori la prima echipă.

După transferurile constisitoare și nereușite ale lui Cristiano Ronaldo (117 milioane de euro), Matthijs de Ligt (85.5 milioane de euro), Arthur Melo (76 de milioane de euro) sau Douglas Costa (40 de milioane de euro), care au dezechilibrat bugetul clubului, conducătorii lui Juve par sa se fi reorientat către propria academie, una dintre cele mai bune din Europa, și departamentul de scouter juvenil.

Fagioli este considerat "Noul Pirlo", Miretti e văzut ca "Noul Marchisio"

În ultimele luni, la Juve au debutat sau s-au impus în lotul primei echipe Federico Gatti (24 ani / fundaș central), care până de curând lucra ca zidar, pentru a-și întreține familia, dar și puștii Tommaso Barbieri (20 de ani), Fabio Miretti (19 ani), Kaio Jorge (20 de ani), Matias Soule (19 ani), Marley Ake (21 de ani), Nicolo Fagioli (21 de ani), Samuel Iling-Junior (19 ani) sau Enzo Barrenechea (21 de ani).

În ultimul meci din Champions League, înfrângerea cu PSG (1-2), Gatti, Fagiolli și Miretti au fost titulari, în timp ce Soule, Barrenechea și Barbieri au intrat pe durata partidei. Fagiolli și Miretti sunt asemănați cu Andrea Pirlo și Claudio Marchisio, fostele vedete ale lui Juve, și se consideră că au mari șanse să devină oameni importanți în Serie A și în naționala Italiei.

Juventus are peste 30 de jucători împrumutați altor echipe

Chiar dacă nu va deveni exponențial pentru istoria "bianconerilor" și a fotbalului italian, acest grup de tineri valorează deja peste 30 de milioane de euro. În ultimii ani, cluburi precum Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Bayern Munchen sau Liverpool și-au finanțat transferurile importante prin vânzarea juniorilor formați în propriile academii. De asemenea, torinezii, care își rulează tinerele talente la Juventus Next Gen (Serie C) și la echipa U19 în campionantul Primavera și în UEFA Youth League, are împrumutați peste 30 de jucători.

În afară de consacrații Arthur (Liverpool), Zakaria (Chelsea), Pjaca (Empoli) sau Kulusevski (Tottenham), de care clubul se poate despărți contracost la finalul actualului sezon, Juve are și câteva talente trimise să prindă meciuri în picioare, precum Andrea Cambiaso (22 de ani / Bologna), Luca Pellegrini (23 de ani / Eintracht Frankfurt), Filippo Ranocchia (21 de ani / Monza), Luca Zanimacchia (24 de ani / Cremonese), Koni De Winter (20 de ani / Empoli), Nicolo Rovella (20 de ani / Monza) sau Radu Drăgușin (20 de ani / Genoa).

Class of '92, lovitura de maestru a lui Alex Ferguson

Situația de la Juventus, care ocupă locul al șaptelea în Serie A și a fost eliminată din Champions League din faza grupelor, părând să aibă un sezon de sacrificiu, amintește de cea prin care a trecut Alex Ferguson la Manchester United, la începutul anilor '90, când a preferat să nu mai transfere alți jucători și să promoveze de la juniori Class of '92, un grup de tineri care îi cuprindea pe David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville și Paul Scholes, plus Keith Gillespie (Newcastle, Blackburn, Leiccester) și Robbie Savage (Leicester, Birmingham, Blakburn), alți doi jucători care s-au impus ulterior în Premier League.

După ce a vândut vedetele Paul Ince, Mark Hughes și Andrei Kanchelskis, la finalul primul sezon fără trofee al lui Ferguson pe Old Trafford și nu a făcut transferuri notabile, cu Beckham&co. în echipă, United a avut perioada de aur a clubului, cucerind două trofee Champions League și peste 30 de trofee interne și internaționale, printre care 13 titluri de campioană în Premier League. Câțiva ani mai târziu, managerul scoțian a promovat un nou grup de juniori, printre care Wes Brown, Tom Cleverley, Jonny Evans, Darren Fletcher, Darron Gibson, John O'Shea și Danny Welbeck, care nu a fost la fel de eficient, dar a salvat cheltuieli de zeci sau sute de milioane de lire sterline pe transferuri.

Foto - @Juventus