Dinamo, trimisa in Liga 2! "Au murit altii si mai mari! Asta e viata!" Reactie dura a cluburilor din Liga 1: "Se incearca salveara lor!"

In cazul in care Liga 1 nu va mai putea continua, sezonul ar putea fi inghetat si nicio echipa sa nu retrogradeze.

LPF si FRF iau in calcul mai multe scenarii pentru terminarea sezonului din Liga 1, in cazul in care acesta nu va putea fi incheiat pe teren pana la data de 3 august, termen impus de UEFA.

Unul din scenariile avansate ar presupune ca nicio echipa sa nu retrogradeze la finalul acestui sezon si mai multe echipe ar putea promova din Liga 2.

Acest scenariu este vazut ca fiind in favoarea lui Dinamo si Valeriu Iftime, patronul Botosaniului, a reactionat dur:

"In privinta play-out-ului, nu exista sa nu retrogradeze nimeni. Asa ceva trebuie exclus. Si daca e Dinamo in pericol, ce? Da, va fi mai putin atractiv campionatul fara Dinamo, dar au murit altii mai mari decat Dinamo si n-a fost capatul lumii. Pana la urma, neatentia se plateste. Dinamo e in aceasta situatie fiindca acolo a fost lipsa de organizare, patronul n-a mai fost implicat deloc. Asta e viata, daca Dinamo trebuie sa mearga in Liga 2, atunci sa mearga", a spus Valeriu Iftime pentru Gazeta.

Ilie Poenaru: "Se incearca salvarea lui Dinamo!"

Antrenorul de la Academica Clinceni a reactionat la fel de dur cu privire la posibilitatea ca nicio echipa sa nu retrogradeze si spune ca acest lucru nu ar fi fair-play:

"N-ar fi corect sa se aplice alte metode, decat cele sportive, prin care anumite echipe sa evite retrogradarea. Nu este fair-play pentru celelalte echipe care au muncit un an de zile. Se incearca salvarea luI Dinamo, cum s-a incercat salvarea si altor echipe. Vorbim de traditie, dar nu mai joaca traditia. Din pacate, acum ma refer si la noi, ca suntem putini marginalizati, ca ce cautam pe la Liga 1. Pai, cautam, am ajuns aici prin munca, prin seriozitate, am demonstra numai pe teren. Ca sa crestem, daca vrem sa avem un fotbal adevarat in Romania, haideti sa vorbim concret, sa nu mai vorbim numai de traditie, numai de orase.

Daca nu se poate, daca traditia nu poate, sa mearga la Liga 2, sa se reorganizeze. La anul sa vina inapoi", a spus si Ilie Poenaru, potrivit sursei citate.