FRF A FACUT ANUNTUL! Ce se intampla cu derby-ul din Liga 2 dintre Petrolul Ploiesti si Rapid

Jucatorii petrolisti au fost testati din nou, dupa ce au fost descoperite mai multe cazuri de coronavirus.

Dupa ce sase jucatori si un magazioner de la Petrolul au fost depistati pozitiv cu virusul care a provocat si intreruperea sezonului, partida galben-albastrilor cu liderul UTA care trebuia sa se joace sambata trecuta a fost amanata. Ideea celor de la FRF a fost ca Petrolul sa continue sa joace daca ceilalti fotbalist din lot nu au fost infectati. Astazi, au aparut rezultatele noilor teste, iar toate au fost negative.

Oficialii FRF au decis ca meciul dintre Petrolul si Rapid Bucuresti sa se joace sambata, incepand cu ora 20:15. Astfel, programul ligii secunde nu va fi perturbat si mai mult.

Rapid a remizat aseara, la Mioveni, scor 0-0, in vreme ce ploiestenii nu au jucat deloc de la reluarea sezonului. Giulestenii sunt pe locul 5 in play-off, la un punct in spatele locului 2, care asigura promovarea directa, in timp ce rivalii de la Ploiesti sunt pe 6, cu un punct mai putin.

Problemele ligii secunde nu se opresc, insa, dupa ce s-a aflat ca doi dintre arbitrii partidei Turris T. Magurele - FC Arges au fost depistati pozitiv cu coronavirus. In mod normal, toti contactii acestora ar trebui sa intre in izolare. FRF inca nu a luat nicio decizie in acest caz.