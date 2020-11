Situatie incredibila la FCSB! Clubul trebuie sa renunte la o intreaga echipa, ca sa isi echilibreze bugetul

Clubul vrea sa se desparta, imprumut sau definitiv, de aproape un intreg lot de jucatori, iar economia rezultata ar fi de aproape 50.000 de euro pe luna.

Fara titlu castigat in ultimele cinci sezoane, fara calificare in grupele competitiilor europene in ultimele trei stagiuni si fara un transfer important realizat in ultimii patru ani, de la plecarea lui Nicolae Stanciu la Anderlecht, FCSB a ajuns sa aiba datorii de aproape 15 milioane de euro catre patronul Gigi Becali. Pe fondul incasarilor tot mai scazute in timpul pandemiei de coronavirus si a micsorarii cotelor de transfer ale jucatorilor importanti, precum Dennis Man, Florinel Coman sau Florin Tanase, clubul bucurestean cauta solutii ca sa echilibreze bugetul.

Una dintre solutiile luate in calcul si cel mai usor de realizat este ca FCSB sa se desparta de un intreg lot de jucatori, multi dintre ei neprinzand meciuri sau jucand putin in acest sezon. Daca jucatorii tineri ar fi cedati ca sa prinda meciuri in picioare si ar putea fi rechemati la finalul stagiunii, jucatorilor cu experienta, care au fost racolati in perioada in care echipa suferea teribil din cauza unui val de infectari cu noul coronavirus, li se va propune rezilierea contractelor in aceasta iarna. Alcatuirea primul "11" nu va avea de suferit in urma acestor mutari, iar economia facuta va fi de aproximativ 50.000 de euro pe luna, adica de aproape 300.000 de euro pana la finalul sezonului.

JUCATORI CARORA LI SE VA PROPUNE REZILIEREA CONTRACTULUI:

Catalin Straton - portar / 31 ani / 3 prezente in acest sezon

Marius Briceag - fundas stanga / 28 ani / 6 prezente

Gabriel Enache - fundas dreapta / 30 ani / 2 prezente

Alexandru Stan - fundas stanga / 31 ani / 0 prezente

Aristidis Soiledis - fundas stanga / 29 ani / 2 prezente

Lucian Filip - mijlocas central / 30 ani / 0 prezente

Dragos Nedelcu - mijlocas central / 23 ani / 0 prezente

JUCATORI CARE AR PUTEA FI IMPRUMUTATI:

Marian Botezatu - fundas stanga / 19 ani / 0 prezente

Robert Ion - extrema dreapta / 20 ani / 4 prezente

Laurentiu Ardelean - mijlocas central / 19 ani / 1 prezenta

Rares Trif - mijlocas central / 17 ani / 0 prezente

Tudor Moldovan - mijlocas dreapta / 20 ani / 0 prezente

Cristian Dumitru - atacant / 18 ani / 1 prezenta

CUM AR ARATA PRIMUL "11" AL FCSB, FARA ACESTI JUCATORI:

Andrei Vlad (Mihai Udrea) - Valentin Cretu (Gabriel Simion), Andrei Miron (Adrian Sut), Iulian Cristea (Stefan Cana), Ionut Pantiru (Alexandru Pantea) - Ionut Vina (Octavian Popescu), Ovidiu Popescu (Ovidiu Perianu), Darius Olaru (Razvan Oaida) - Dennis Man (Olimpiu Morutan), Florin Tanase (Sergiu Bus), Florinel Coman (Alexandru Buziuc)