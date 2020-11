FCSB pleaca cu PUNCTE de la Medias, dar si cu PROBLEME! Dupa Man si Tanase, Petrea a anuntat ca inca un jucator important se resimte

FCSB s-a impus in deplasarea de la Medias, 3-2 si a urcat pe primul loc in Liga 1.

Ros-albastrii isi continua seria buna si bifeaza a sasea victorie consecutiva in campionat, iar cu cele 3 puncte obtinute in meciul cu Medias s-a distantat la doua puncte in clasament de Craiova si la 6 puncte de campioana CFR Cluj.

Cu toate astea, FCSB a plecat cu probleme de la Medias, dupa ce Toni Petrea a fost obligat sa ii scoata pe golgheterii Dennis Man si Florin Tanase dupa ce au acuzat dureri musculare. De asemenea, antrenorul a vorbit la finalul partidei si a dezvaluit ca si Darius Olaru s-a resimtit, motiv pentru care a fost schimbat si el.

"O victorie reusita pe un teren greu, in compania unui adversar greu care ne-a pus probleme, mai ales in a doua parte a meciului.

Cu siguranta schimbarile si-au pus amprenta asupra evolutiei. Si Darius a acuzat dureri din prima repriza, a mai vrut 5 minute, l-am lasat sa mai intre, dar l-am schimbat sa nu riscam.

Astazi au simtit dureri, au probleme musculare, nu au venit cu probleme de la nationala. Sper sa ii recuperam cat mai repede.

Nu am apucat sa revad faza penalty-ului, ca sa ma pronunt, de asta am zis ca trebuia sa rezolvam lucrurile din prima repriza, s-a ajuns la finalul asta dramatic, dar consider ca echipa a meritat victoria.

Campionatul este lung, suntem pe finalul turului abia. Incercam sa o luam pas cu pas, sa ne gandim de la meci la meci, sa avem o evolutie buna.

Cupa Romaniei este un obiectiv pentru orice club, e un meci important pe care il vom trata cu maxima seriozitate", a spus Toni Petrea la finalul partidei.