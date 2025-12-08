Sâmbătă, Salah a declarat că se simte ”aruncat sub autobuz” de Liverpool şi că relaţia sa cu antrenorul principal Arne Slot s-a deteriorat, scrie news.ro.



Rooney consideră că Slot trebuie să-şi arate autoritatea şi să nu-l includă pe internaţionalul egiptean Salah în meciul de marţi din Liga Campionilor cu Inter Milano sau în meciul de sâmbăta viitoare de pe teren propriu cu Brighton.



”Arne Slot trebuie să-şi arate autoritatea, să-l cheme la ordine şi să-i spună: 'Nu vei călători cu echipa, ceea ce ai spus este inacceptabil'”, a declarat Rooney în ultimul episod al podcastului său.

”Du-te la Cupa Africii şi lasă lucrurile să se calmeze. Dacă aş fi în locul lui, nu l-aş mai lăsa să joace în echipă”, a afirmat el.



Rooney a spus că Salah trebuie fie să-şi rezolve diferenţele cu Slot, fie să părăsească Liverpool: ”Oricum ar fi, problema trebuie rezolvată rapid”, a adăugat el.

Salah, în vârstă de 33 de ani, a marcat 250 de goluri în 420 de apariţii pentru Liverpool, dar nu a fost titular în ultimele trei meciuri şi a rămas pe banca de rezerve în remiza de sâmbătă, 3-3, cu Leeds United.



După meci, Salah a declarat reporterilor de la Elland Road: ”Am spus de multe ori că am o relaţie bună cu antrenorul, iar dintr-o dată nu mai avem nicio relaţie.Se pare că clubul m-a aruncat sub autobuz. Aşa mă simt. Cred că este foarte clar că cineva a vrut să dau vina pe mine”.



Salah, ale cărui 29 de goluri în Premier League au ajutat Liverpool să promoveze în Premier League sezonul trecut, a semnat un nou contract pe doi ani în aprilie.



Rooney s-a întrebat de ce Salah, care a semnat cu Liverpool în 2017, venind de la Roma, a declarat aşa ceva: ”Îşi distruge complet moştenirea la Liverpool. Ar fi trist pentru el să renunţe la toate acestea. A procedat complet greşit”, a adăugat câştigătorul de cinci ori al Premier League.

Liverpool a avut dificultăţi în a atinge performanţele din primul sezon al lui Slot la conducerea echipei. Se află pe locul nouă în clasament, la 10 puncte în spatele liderului Arsenal, după ce a câştigat doar şapte din primele 15 meciuri.



Salah a marcat de patru ori în 13 apariţii în prima ligă.



Rooney a spus că Salah a greşit când a afirmat: ”Nu trebuie să lupt în fiecare zi pentru poziţia mea, pentru că mi-am câştigat-o”.



Fostul atacant al Angliei a adăugat: ”Timpul ne ajunge pe toţi din urmă, iar în acest sezon el nu a arătat că este în cea mai bună formă, la maximul său.

Vrei să-l vezi cum îşi suflecă mânecile şi spune 'Bine, o să vă arăt eu'. Pentru a avea aroganţa de a spune că nu trebuie să-şi câştige locul pentru că şi l-a câştigat deja, trebuie să fii în cea mai bună formă în fiecare săptămână pentru a încerca să rămâi în echipă.

Dacă aş fi unul dintre coechipierii lui, nu aş fi deloc mulţumit de ceea ce a spus, pentru că Liverpool are cea mai mare nevoie de el. Dacă ar fi să spun ceva, ar fi că şi-a trădat echipa Liverpool cu vorbele sale.

A fost absolut incredibil pentru Liverpool, dar acest lucru a fost lipsit de respect faţă de coechipierii, antrenorul şi fanii săi.

Îmi imaginez că va fi foarte tăcut la antrenamente şi asta va aduce o energie negativă noilor jucători pe care Arne i-a integrat în echipă. Sunt sigur că în următorii doi ani va regreta ceea ce a spus”

