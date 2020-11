EXCLUSIV | "Joaca cel mai frumos fotbal din Romania!" Cum l-au 'cumintit' jucatorii de la FCSB pe Gigi Becali. "Nu ii dau motive sa faca asta"

Dorin Goian a comentat la Pro X evolutia celor de la FCSB in primele etape ale Ligii 1.

Fostul fotbalist al echipei lui Gigi Becali a declarat ca FCSB are cele mai mari sanse sa se impuna in acest sezon, tinand cont de problemele cu care se confrunta CFR Cluj si Universitatea Craiova.

Goian a vorbit si despre ce ar putea insemna pentru echipa lui Toni Petrea absenta celor mai importanti 3 jucatori din atac, Florinel Coman, Dennis Man si Florin Tanase.

"FCSB practica cel mai frumos fotbal acum, e o echipa care marcheaza foarte mult, are jucatori de mare calitate, au o incredere mare, joaca de ceva vreme impreuna si mie imi place foarte mult ce arata in special in atac. Man e intr-o forma foarte buna, Tanase la fel. Morutan e si el intr-o crestere de forma... Lucrurile par sa fie ok. Sunt pe locul 1 si imi doresc sa mentina acest joc bun.

CFR nu exceleaza, are o perioada mai dificila... Craiova la fel, iar eu cred ca FCSB e pe locul 1 pentru ca profita si de perioada mai putin buna prin care trec CFR si Craiova.

Atata timp cat echipa joaca bine, e clar ca patronul nu are motive sa iasa si sa vorbeasca despre un jucator sau altul ori despre echipa. Nu iesea sa vorbeasca despre noi pentru ca erau rezultate. Cand nu merge bine, asa considera el probabil ca trebuie sa faca, sa iasa si sa comenteze. Dar echipa e ok acum, e pe locul 1, iar jucatorii probabil ca simt aceasta liniste.

Coman, Man si Tanase sunt 3 jucatori foarte importanti in angrenajul echipei, care elimina cu mare usurinta adversarul in joc, carora le place sa intre in combinatii, jucatori creativi si de calitate. Mai ales Man, el mi-a placut de la inceput, chiar si cand nu era intr-o forma atat de buna si sunt convins ca poate juca la o echipa mare.

Sper sa nu fie accidentari grave, dar cu siguranta FCSB va inscrie mai putin. In functie de perioada cat vor sta, probabil antrenorul isi va face o tactica diferita, poate vor fi mai precauti si vor incerca sa nu primeasca gol, se vor organiza in defensiva si vor incerca sa castige marcand mai putin. E clar ca pentru faza de atac a celor FCSB vor fi o pierdere importanta", a declarat Dorin Goian la Ora exacta in sport.