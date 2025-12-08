Hotelul deținut de Simona Halep în Brașov este una dintre locațiile râvnite, dar distracția vine cu un cost pe măsură. Cine vrea să petreacă un sejur de patru zile în locația fostului lider mondial WTA trebuie să bage adânc mâna în buzunar.



Tarifele pentru pachetul de Revelion pornesc de la 1.430 de euro de persoană și pot urca până la 2.080 de euro, în funcție de tipul camerei alese. Sumele nu sunt deloc de neglijat, însă organizatorii promit o experiență premium, care îmbină peisajul superb al Brașovului cu o petrecere fastuoasă în noaptea dintre ani. Atmosfera va fi întreținută de o serie de artiști cunoscuți, printre care Alessandro & Guya Canino și DJ Andrei Wab.



Promisiunea unei nopți magice



Reprezentanții hotelului au transmis un mesaj amplu pe rețelele de socializare, detaliind ce îi așteaptă pe oaspeți.



"Pregătirile pentru Revelion au început… și ne bucurăm sincer de energia care se strânge în jurul acestei seri. Nu e doar un eveniment, e felul nostru de a întâmpina un An Nou cu energie bună, atmosferă elegantă și oameni frumoși aproape. Anul acesta, îi avem alături pe extraordinarii Alessandro & Guya Canino, Mirela Ursache, Giorgio Ciabattoni și DJ Andrei Wab… iar seara va avea și un moment aparte prin energia și eleganța aduse de Mrs. Saxy. Ei sunt artiști care aduc emoție, ritm și o vibrație caldă exact pe gustul nostru. Lucrăm la fiecare detaliu cu grijă pentru o seară care să aducă bucurie și lumină exact așa cum merită începutul unui Nou An."



Simona Halep s-a retras din tenisul profesionist la 34 de ani.

