Vestea pe care Becali NU o astepta! Revenirea pe teren a lui 'Mbappe' Coman se AMANA! Cand s-ar putea intoarce starul FCSB

Florinel Coman (22 ani) ramane in continuare indisponibil pentru FCSB.

Desi s-a anuntat in urma cu o saptamana ca Florinel Coman este aproape sa revina la antrenamente, vestile din partea staff-ului medical nu au fost cele la care se asteptau ros-albastrii.

Accidentat in meciul cu Backa Topola, extrema FCSB nu poate sa se antreneze alaturi de echipa nici saptamana viitoare, datorita obiectivului medicilor de a-l recupera complet, fara sa existe riscul unei recidive in momentul in care revine pe teren, anunta Gazeta Sporturilor.

Astfel, obiectivul staff-ului medical este sa il refaca pe cel mai valoros jucator din lotul ros-albastrilor pana la jumatatea lunii decembrie, pentru a fi apt de cele mai importante meciuri din campionat, cu CFR CLuj si Craiova, din deplasare.

Florinel Coman s-a accidentat in urma cu 10 saptamani, in meciul din preliminariile Europa League cu Backa Topola. Pana sa se accidenteze, extrema a apucat sa joace 5 meciuri pentru FCSB in toate competitiile, a inscris un gol si a oferit 3 pase de gol.