4 absenti la FCSB inaintea meciului cu Gaz Metan! Cum poate arata primul 11 al lui Toni Petrea

FCSB poate ajunge lider in Liga 1 daca se impune in meciul cu Gaz Metan Medias.

Echipa lui Toni Petrea ar ajunge la doua puncte peste Universitatea Craiova in cazul unei victorii in deplasarea de luni seara.

Inaintea meciului de la Medias, antrenorul ros-albastrilor are doar 4 jucatori indisponibili. Este vorba despre Dragos Nedelcu, Lucian Filip, Florinel Coman si Robert Ion, ale caror reveniri sunt asteptate in perioada urmatoare sau la inceputul anului 2021.

In absenta acestor 4 jucatori, Toni Petrea poate alinia, insa, un prim 11 foarte puternic din care nu vor lipsi Dennis Man, Olimpiu Morutan sau Florin Tanase.

In plus, daca pentru mijlocul terenului are de unde alege, in aparare antrenorul nu are foarte multe solutii, asa ca cel mai probabil va opta pentru o linie defensiva formata din Cretu, Cristea, Miron si Pantiru.

Cum ar putea arata primul 11 al celor de la FCSB in deplasarea de la Medias: Vlad - Cretu, Cristea, Miron, Pantiru - Olaru, Simion, Vina - Morutan, Man, Tanase.

Partida dintre Gaz Metan si FCSB este programata luni, de la ora 21:00, si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.