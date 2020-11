Morutan, o noua prestatie de exceptie dupa partida cu Danemarca U21! Mijlocasul FCSB-ului si-a condus echipa catre victorie cu banderola de capitan pe brat

FCSB a invins cu scorul de 3-2 pe Gaz Metan Medias in etapa a 11-a.

Echipa antrenata de Toni Petrea a urcat pe prima pozitie a clasamentului dupa aceasta victorie si este la doua puncte distanta de locul al doilea. Pentru FCSB au marcat in meciul cu Medias doar fosti fotbalisti ai Gazului, Darius Olaru si Sergiu Bus.

Chiar daca nu a marcat in aceasta partida, Olimpiu Morutan a reusit o noua prestatie solida, la mai putin de o saptamana de la partida decisiva contra Danemarcei U21. Morutan a fost capitan in aceasta partida pentru a treia oara de cand a venit la FCSB. Fotbalistul FCSB-ului a preluat banderola dupa iesirea lui Tanase, care s-a accidentat.

"E o mandrie sa porti banderola Stelei, astazi am avut un meci greu, am evoluat bine si am luat cele trei puncte, asta este cel mai important. Prima repriza trebuia sa dam 2-3 goluri, am avut si eu doua ocazii clare, dar in a doua repriza s-a evoluat jocul, important e ca am reusit sa marcam pe final.

Suntem fericiti, dar trebuie sa ramanem cu picioarele pe pamant, sa muncim si rezultatele vor veni, sper sa ramanem pe primul locp ana la finalul campionatului.

Fiecare membru al staff-ului are rolul lui, ne ajuta foarte mult si ne da sfaturi foarte bune, ne ajuta sa muncim", a declarat la finalul partidei Olimpiu Morutan.