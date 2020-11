EXCLUSIV | Reactia VEHEMENTA a lui Duckadam cand a fost intrebat de CSA: "Daca nu exista actualul FCSB, probabil ca nu mai exista nici Steaua!"

Helmut Duckadam a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exact in Sport de pe PRO X.

Eroul de la Sevilla este in continuare de partea lui Gigi Becali si sustine ce FCSB este Steaua. Intrebat daca ar dori sa se alature proiectului echipei din Liga 3, el a spus ca ramane la convingerile lui si a subliniat faptul ca daca FCSB nu exista, CSA nu ar fi luat nastere.

"Eu raman la convingerile mele. Steaua este FCSB, este continuatoarea din Divizia A si din cupele europene. Daca nu exista actualul FCSB, probabil ca nu mai exista nici Steaua.

In schimb, nu am nicio problema cu CSA, nici cu stadionul din Ghencea. Imi doresc sa il vad si eu. Am vazut stadionul la televizor, vom vedea ce se va intampla", a declarat fostul portar pentru PRO X.

