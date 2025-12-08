Lukasz Gikiewicz, atacantul polonez care a trecut fulgerător pe la FCSB în 2019, a ajuns la 38 de ani să joace fotbal la nivel de „județeană” în țara natală.



După o carieră extrem de agitată, cu opriri în Asia, Orientul Mijlociu și Europa, vârful a semnat în această lună cu Mazur Karczew, o formație din IV Liga Mazovia, echivalentul ligilor județene din România.



Gikiewicz l-a „țepuit“ pe Becali de 150.000 de euro



Gikiewicz a bifat doar patru meciuri la FCSB, fără să marcheze vreun gol, însă a reușit să-l „ardă” pe Gigi Becali la buzunar după plecarea cu scandal din toamna lui 2019.

