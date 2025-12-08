Lukasz Gikiewicz, atacantul polonez care a trecut fulgerător pe la FCSB în 2019, a ajuns la 38 de ani să joace fotbal la nivel de „județeană” în țara natală.
După o carieră extrem de agitată, cu opriri în Asia, Orientul Mijlociu și Europa, vârful a semnat în această lună cu Mazur Karczew, o formație din IV Liga Mazovia, echivalentul ligilor județene din România.
Gikiewicz l-a „țepuit“ pe Becali de 150.000 de euro
Gikiewicz a bifat doar patru meciuri la FCSB, fără să marcheze vreun gol, însă a reușit să-l „ardă” pe Gigi Becali la buzunar după plecarea cu scandal din toamna lui 2019.
Atacantul a câștigat procesul la FIFA și apoi la TAS, iar FCSB a fost obligată să-i achite aproximativ 150.000 de euro, sumă care a inclus salarii restante, penalități și cheltuieli de judecată.
După despărțirea de FCSB, polonezul a continuat traseul nomad, jucând în Bahrain, India, din nou în Iordania și apoi, din 2023, a revenit definitiv în Polonia.
Ca să îl vezi pe polonez trebuie să plătești 8,5 lei
Polonezul a avut sezoane bune la nivel regional, inclusiv un an în care a marcat 23 de goluri în 14 meciuri, însă acum evoluează într-un campionat semi-amator, la Mazur Karczew.
În actualul sezon, potrivit site-ului oficial al clubului, Gikiewicz a strâns 13 meciuri, a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă, primind și trei cartonașe galbene.
Mazur Karczew este un club cu tradiție locală, fondat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Echipa joacă pe un stadion de 750 de locuri, fără nocturnă, iar biletele costă în jur de 7 zloți, aproximativ 8,5 lei.