Meci de COSMAR pentru FCSB la Medias! Dupa Man, si Tanase a iesit accidentat de pe teren! Ce s-a intamplat cu capitanul

Gaz Metan Medias si FCSB s-au intalnit in etapa cu numarul unsprezece din Liga 1.

Meciul de la Medias se anunta intens inca dinainte sa inceapa si nu a 'dezamagit' la acest capitol. Olaru a deschis scorul in minutul 11, insa Ronaldo Deaconu a egalat in minutul 16 dupa un penalty facut de Cretu. Acelasi Olaru a facut dubla in minutul 31, din pasa capitanului Florin Tanase.

Cu toate astea, FCSB a avut probleme inca din prima repriza, cand Toni Petrea a fost obligat sa faca prima schimbare din minutul 28, dupa ce Man s-a accidentat in urma unui contact in interiorul careului.

La reluarea partidei, Petrea a mai facut o schimbare, in locul lui Vina a intrat Ovidiu Popescu, iar in minutul 67 s-a vazut obligat sa schimbe din nou, dupa ce Florin Tanase a acuzat dureri musculare in urma unei intrari dure a lui Mihai Butean.

FCSB ar avea mari probleme daca accidentarile lui Man si Tanase se vor dovedi serioase. Florinel Coman inca nu este refacut, iar cei trei fotbalisti sunt cei mai importanti de la echipa lui Gigi Becali. Tanase si Man sunt primii in clasamentul golgeterilor, cu cate 9 reusite fiecare.