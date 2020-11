Reactia lui Bus dupa ce a inscris GOLUL VICTORIEI pentru FCSB! Ce a spus atacantul despre perioada GREA prin care a trecut

Sergiu Bus (28 ani) a inscris al doilea gol pentru FCSB in acest sezon.

Atacantul a fost decisiv pentru ros-albastri in minutul 90 al meciului, cand si-a asumat sa fie executantul penalty-ului care a adus cele 3 puncte si a trimis-o pe FCSB in fruntea clasamentului.

Bus a fost adus de la Medias in vara, insa jocul sau nu l-a impresionat pe patronul Becali, motiv pentru care a fost constant schimbat, fie la pauza, fie introdus in a doua repriza.

La finalul partidei, Sergiu Bus a vorbit despre reusita sa, dar si despre perioada mai dificila prin care a trecut.

"Ne bucuram de victorie, a fost foarte grea dupa parerea mea. Puteam sa inscriem mai mult in prima repriza, am avut putina nesansa, dar ma bucur ca am reusit sa castigam.

Mi-am asumat sa bat eu penalty-ul, primii doi sunt Tanase si Man, sper sa nu fie accidentati serios, avem nevoie de ei. Ma bucur ca am ajutat echipa, a intrat cam greu, dar e bine ca a intrat si e bine ca am castigat.

Am avut nevoie de acomodare, m-am obisnuit cu ideea ca este o echipa mare. In Romania este ceva special, sunt asteptari mari, sper sa ma ridic la ele si sa ma bucur de fotbal.

Nu am vazut momentul, l-am intrebat dupa pe Butean, el bineinteles ca a zis ca nu a fost. O sa ma uit dupa la reluare", a declarat Sergiu Bus la finalul meciului.

"M-am bucurat putin mai retinut!"

Darius Olaru (22 ani) a confirmat forma buna pe care a aratat-o si la nationala de tineret cu o dubla inscrisa in poarta fostei sale echipe.

Mijlocasul ofensiv a fost schimbat si el in a doua repriza, dupa ce a simtit dureri musculare. Olaru a explicat la finalul meciului motivul pentru care nu a mai continuat sa joace si a cerut schimbarea.

"Ma bucur ca mi-am ajutat echipa in aceasta seara, am reusit sa marchez, au fost primele reusite in campionat si ma bucur ca am castigat pe un teren greu.

M-am bucurat putin mai retinut, aici am debutat in fotbalul mare.

E mult mai greu sa te mentii pe primul loc, jucam meci de meci la victorie, speram sa ne mentinem pe primul loc.

Am simtit ceva la genunchi, la pauza am incercat sa continui, nu s-a putut si am iesit", a spus Darius Olaru la finalul partidei.