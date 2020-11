Ronaldo de la Medias a luat foc dupa penalty-ul primit de FCSB! "Daca trebuia sa castige FCSB, puteau sa ne spuna!"

FCSB a invins cu scorul de 3-2 pe Gaz Metan Medias in etapa a 11-a.

Gaz Metan Medias a reusit de doua ori sa revina in aceasta partida, dar in minutul 89 al partidei, Octavian Popescu a reusit o faza de exceptie si a obtinut un penalty, care a fost contestat de catre fotbalistii Mediasului.

Sergiu Bus a inscris si a adus-o pe FCSB pe primul loc al clasamentului la doua puncte peste Universitatea Craiova. Dupa partida, Ronaldo Deaconu s-a declarat dezamagit de rezultat si l-a atacat pe arbitrul partidei, Sebastian Coltescu. In opinia fotbalistului de la Gaz Metan, acel penalty nu trebuia sa fie acordat.

"A fost o prima repriza foarte modesta din partea noastra, dar in a doua repriza am schimbat totul, mentalitatea, Mister ne-a certat la pauza si cred ca asta s-a vazut in jocul nostru.

Ne-a fost furat un punct, asa penalty este imposibil sa dai, am vazut pe reluari, era la doi metri de jucatorul nostru si a dat cu piciorul in pamant si a cazut. Este imposibil, noi in prima repriza am avut aceeasi faza, am scapat pe contraatac si ne-a oprit, la ei n-a oprit, a continuat jocul, iar un asemenea penalty e inadmisibil la acest nivel.

E frustrant, am intors jocul, iar in repriza a doua i-a dominat, cand pierzi in minutul 90 cu asa penalty, mai ai ceva de zis? Eu consider ca daca trebuia sa castige de la inceput FCSB-ul, puteau sa ne spuna! Nu trebuiau sa dea faulturi numai in favoarea lor, mergem mai departe, eu sunt bucuros pentru atitudinea avuta in a doua repriza. Imi place ca reusim sa construim ceva la Medias, iar acest lucru se vede pe teren.

Nu ne destabilizeaza infrangerea, avem fotbalisti de caracter, suntem un grup unit, il avem pe Mister in spate care are incredere in noi", a declarat Ronaldo Deaconu dupa partida.

VIDEO cu faza penalty-ului: