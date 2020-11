A ramas liber de contract dupa ce a iesit campion, iar acum asteapta OFERTELE din Liga 1! Fotbalistul care ar vrea sa joace pentru CFR sau FCSB

Liviu Antal (31 ani) a iesit campion in Lituania, dar ia in considerare o posibila revenire in Liga 1!

Mjilocasul ofensiv a ramas liber de contract dupa ce intelegerea u Zalgiris Vilnius a expirat, si, desi nu duce lipsa de oferte din Lituania, si-ar dori sa revina in tara, dupa cum a declarat chiar el.

"Eu sunt liber de contract acum. Am terminat contractul cu cei din Lituania. De oriunde voi avea o provocare, voi accepta, daca va fi vorba sa ma lupt pentru un trofeu. Este altceva sa joci pentru un trofeu.

Cei din Lituania ma considera un jucator important pentru ei, vor sa raman acolo, m-as intoarce, dar in acelasi timp as vrea sa ma intorc si in Romania, pentru ca la noi fotbalul este mult mai iubit, mult mai popular.

Luand in considerare faptul ca Steaua, Dinamo, CFR, Craiova, sunt printre cele mai titrate echipe din Romania, clar te tenteaza. Daca ar veni o oferta as acepta o provocare la FCSB sau CFR, de ce nu? Este o provocare pentru a castiga un trofeu si asta isi doreste oricine", a spus Liviu Antal pentru as.ro.

Antal a plecat la Zalgiris in anul 2017, de la CFR Cluj, acolo unde nu a avut o experienta prea placuta, dupa cum recunoaste chiar el.

"La CFR am fost fara o pregatire. Acest lucru m-a costat, nu eram la acelasi nivel cu echipa. Atata timp cat sunt pregatit, nu imi este frica de nicio provocare", a adaugat mijlocasul ofensiv.