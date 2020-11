Gaz Metan - FCSB, LIVE TEXT de la ora 21:00 | FCSB, aproape de egalarea unui record vechi de 6 ani! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din campionatele de top pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

In ultima partida din a 11-a etapa a Ligii 1, FCSB joaca in deplasare pe terenul celor de la Gaz Metan Medias.

In cazul in care vor reusi sa continue parcursul bun din ultima vreme, ros-albastrii vor egala un record stabilit in perioada 2013-2014 de echipa antrenata atunci de Laurentiu Reghecampf. FCSB poate ajunge la 6 victorii consecutive in Liga 1, lucru care nu s-a mai intamplat in ultimii 6 ani.

De asemenea, daca obtine cele 3 puncte la Medias, echipa lui Gigi Becali ajunge lider solitar in Liga 1, urmand a avea cu doua puncte mai mult decat Universitatea Craiova. FCSB nu a mai fost singura pe locul 1 in clasamentul campionatului de peste doi ani.

Adversara din aceasta seara a ros-albastrilor este pe locul 9, avand doar 13 puncte dupa primele 10 etape ale sezonului. Gaz Metan intra pe teren, insa, cu un moral bun dupa victoriile obtinute cu CFR Cluj (2-1) si UTA Arad (3-1).

In plus, mediesenii vor da totul pentru un rezultat pozitiv care i-ar duce aproape de un loc in playoff-ul Ligii 1.

Meciul dintre Gaz Metan si FCSB este programat de la ora 21:00 si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Echipele probabile:

Gaz Metan Medias: Buzbuchi - Butean, Larie, Horj, Velisar - Jefferson - Chamed, Deaconu, Valente, Costea - Cardoso

FCSB: Vlad - Cretu, Cristea, Miron, Pantiru - Olaru, Simion, Vina - Morutan, Man, Tanase