EXCLUSIV | Duckadam explica forma slaba a CFR-ului: "Si-au pierdut din entuziasm dupa cele 3 titluri!" De ce o vede pe FCSB favorita la titlu

Helmut Duckadam a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exact in Sport de pe PRO X.

CFR are o forma slaba in campionat fata de sezonul trecut, iar duminica seara a fost invinsa pe teren propriu, de nou promovata UTA Arad, cu scorul de 0-1. Fostul portar al Stelei a declarat ca CFR Cluj nu mai este la fel de motivata dupa ce a castigat 3 titluri in Liga 1.

Eu cred ca au pierdut si din entuziasm. Au castigat 3 titluri la rand, s-au calificat si in Europa. La un moment dat, mai ales cand ai o varsta poate esti mai grijuliu cu tine. Nu mai pui osul chiar asa la bataie cum o faceai acum un an, doi. Anul asta va fi foarte greu pentru CFR sa castige campionatul", a declarat portarul roman pentru PRO X.

In schimb, FCSB pare a fi echipa momentului in campionat, iar baietii lui Toni Petrea pot profita de pasul gresit al Craiovei cu Botosani, scor 0-0, si pot ajunge lideri solitari in campionat cu o eventuala victorie in aceasta seara, in deplasarea de la Gaz Metan.

Eroul de la Sevilla a declarat ca FCSB are jucatori care nu au castigat niciun trofeu si sunt dornici sa faca performanta.

"La FCSB sunt jucatori tineri, care sunt dornici de performanta, unii nu au castigat nimic pana acum si atunci sigur ca un titlu pentru ei ar fi fantastic. Sigur, depinde foarte mult de starea de sanatate, pentru ca s-a vazut in Europa ce au patit si acest lucru se mai poate intampla.

Doamne fereste, dar nu exte exclus, si atunci daca prinde 2-3 meciuri in care nu poate sa alinieze un 11 bun, au sanse sa piarda puncte importante. Dar eu cred ca anul asta FCSB este favorita la castigarea campionatului", a spus Helmut Duckadam.

Inainte de meciul din aceasta seara, FCSB este pe locul secund in Liga 1 cu 24 de puncte, fiind la un singurul punct de liderul clasamentului, Universitatea Craiova.