Dezvaluiri INCENDIARE despre Gigi Becali! "N-a fost intotdeauna asa!" Momentul care i-a schimbat viata patronului de la FCSB

"Gigi Becali a fost un om extraordinar."

Asta a spus despre patronul de la FCSB fostul sau bodyguard, Catalin Zmarandescu. Barbatul, care a rupt orice legatura cu Becali din 2009, cand a ajuns in arest, a dezvaluit care a fost momentul care i-a schimbat viata omului de afaceri, transformandu-l intr-o persoana dificila.

"Sa stiti ca Gigi n-a fost asa intotdeauna, a fost un om extraordinar inainte. S-a schimbat in momentul in care a intrat in politica. In momentul in care a fost foarte mult in centrul atentiei s-a schimbat. Probabil oricare dintre noi, daca nu reusim sa ne pastram capul pe umeri, facem aceeasi greseala.

Intalnirea cu Gigi Becali a fost cea care mi-a influentat cel mai tare destinul. Notorietatea noastra a crescut in acelasi timp. Si acum, dupa multi ani, lumea ma intreaba de dansul", a declarat Zmarandescu, potrivit GSP.