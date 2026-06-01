OFICIAL Ce lovitură! U Cluj l-a transferat pe fostul jucător de la FCSB

U Cluj a oficializat luni un transfer neașteptat.

Marius Ștefănescu, fostul jucător de la Sepsi Sfântu Gheorghe și FCSB, a semnat cu ”Șepcile Roșii”. U Cluj a făcut anunțul prin intermediul unui comunicat oficial. 

Sezonul trecut, Ștefănescu a jucat la Konyaspor, formație care a încheiat pe locul nouă în clasamentul din Turcia.

Marius Ștefănescu și-a început cariera la Viitorul Cluj, înainte de a fi transferat de Sepsi Sfântu Gheorghe în 2018 pentru 300.000 de euro. După șase ani petrecuți alături de covăsneni, FCSB l-a transferat pe Ștefănescu pentru 1,3 milioane de euro, însă după doar un an, roș-albaștrii l-au cedat pentru 300.000 de euro.

FC Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu fotbalistul de bandă dreaptă, Marius Ștefănescu (27 de ani). Câștigător a șapte trofee în fotbalul românesc, Ștefănescu revine în Superligă după un sezon petrecut în Turcia, la Konyaspor”, a fost anunțul ardelenilor.

  • 500.000 de euro este cota de piață a lui Marius Ștefănescu, potrivit Transfermarkt.

În sezonul recent încheiat, fotbalistul român a contribuit cu două goluri și o singură pasă decisivă în cele 16 meciuri în care și-a făcut apariția pe teren.

