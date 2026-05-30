”U” Cluj a încheiat sezonul 2025/2026 din Superliga pe poziția a doua și va evolua în preliminariile Europa League.

„Șepcile Roșii” vor să își întărească lotul pentru stagiunea viitoare și au reușit deja al doua mutare, după ce au anunțat aducerea înlocuitorului pentru Gertmonas.

”U” Cluj a oficializat mutarea lui Florent Poulolo de la UTA

Rămas liber de contract după ce înțelegerea sa cu UTA s-a încheiat, Florent Poulolo a semnat cu ”U” Cluj.

Ardelenii au anunțat oficial aducerea fundașului din insula Martinica pe pagina oficială, dar și pe rețelele sociale.

„Echipa noastră continuă să-și consolideze lotul pentru următoarea stagiune și a ajuns la un acord cu fundașul central Florent Poulolo (29 de ani). Stopper-ul originar din Martinica vine din postura de jucător liber de contract, după ce în ultimele doi ani a fost turnul de control al apărării celor de la UTA Arad.

Revenit la Mlada Boleslav după cele câteva luni de împrumut, Florent Poulolo a ales o nouă experiență și a acceptat propunerea venită din partea celor de la UTA Arad. Pentru formația din vestul țării, apărătorul cu experiență și la echipa națională a devenit repede un om de bază, la fel ca în cazul adaptării sale la fotbalul ceh. În alb și roșu, Poulolo a bifat nu mai puțin de 33 de prezențe în stagiunea 2024-2025 și a contribuit cu un gol, aceeași cifră pe care a înregistrat-o și în sezonul recent încheiat, în 34 de partide.”, au scris cei de la ”U” Cluj pe pagina oficială a clubului.

34 de meciuri a jucat Florent Poulolo pentru UTA în acest sezon și a reușit un gol.

700.000 de euro este cota fundașului de 29 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.