Petrolul Ploieşti l-a transferat miercuri pe Robert Jerdea , atacant cu trei ani petrecuți la juniorii lui FCSB, care a evoluat ultima oară în eşalonul secund la CSM Reşiţa.

"FC Petrolul Ploieşti oficializează primul transfer al verii, ajungând la un acord cu tânărul atacant Robert Dumitru Jerdea. Jucătorul în vârstă de 22 de ani, născut la Turnu Severin, a semnat, cu gruparea noastră un acord valabil pentru următoarele trei sezoane. Bun venit, Robert Jerdea!", informează gruparea prahoveană pe site-ul său oficial.

Robert Jerdea este unul dintre atacanţii care s-au remarcat în ultima ediţie a Ligii a II-a, el reuşind în cele 25 de meciuri jucate pentru CSM Reşiţa să înscrie 10 goluri pe parcursul ediţiei 2025-2026.

A mai jucat în prima ligă la defuncta Academica Clinceni

Transferul la Petrolul Ploieşti nu este pentru el prima experienţă în Superliga, competiţie în care a debutat la vârsta de 17 ani, în tricoul formaţiei Academica Clinceni, chiar într-un meci cu FCSB din play-off.

În total, Jerdea are 8 partide în Superligă.

În cariera sa de până acum, atacantul a mai jucat la Unirea Constanţa şi CSM Alexandria.