Gigi Becali, trădat din nou de Giovanni!? Reacția patronului FCSB după ce Rotaru i-a „suflat” portarul

Gigi Becali, trădat din nou de Giovanni!? Reacția patronului FCSB după ce Rotaru i-a „suflat” portarul Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Alexandru Maxim, portarul de 2,04 m al FCSB, a semnat astăzi cu Universitatea Craiova, într-o mutare surprinzătoare grupării din Bănie.

TAGS:
Gigi BecaliAlexandru MaximFCSBgiovanni becali
Din articol

La scurt timp după ce Universitatea Craiova a oficializat mutarea, Gigi Becali, patronul FCSB a reacționat, dezvăluind faptul că transferul a fost „opera” vărului său, Giovanni Becali, care l-a transferat și pe Olimpiu Moruțan la Rapid în iarnă, deși el îl dorea la FCSB.

„Noi aveam contract pe 5 ani cu Maxim și nu am vrut să-l înregistrăm. M-am interesat, l-am sunat pe Mihai. Mi-a zis:`Gigi, noi aveam semnat cu el pe 5 ani alt contract, dar nu am mai vrut să-l băgăm`.

Și așa l-a dus Giovanni la Craiova, la fel cum l-a dus și pe Moruțan la Rapid. I l-am dat pe Maxim lui Rotaru cum i l-am dat pe Moruțan lui Șucu (n.r. râde). Fiecare își face meseria. Maxim e portar mare că e de mare perspecitvă”, a spus Gigi Becali pentru Digisport.

  • Alexandru maxim portar 4
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Alexandru Maxim se întoarce acasă

Prin aducerea lui Alexandru Maxim, Universitatea Craiova va avea la dispoziție încă o soluție viabilă pentru regula U21 din Superliga. Mutarea reprezintă și o întoarcere acasă pentru tânărul goalkeeper, el fiind născut în Craiova, oraș din care a plecat în anul 2021 către academia FCSB.

Pentru postul de portar, formația olteană s-a bazat în ultima perioadă pe Laurențiu Popescu, Silviu Lung Jr., Joao Goncalves și Pavlo Isenko.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Câți bani a strâns un român plătit cu salariul mediu în 18 ani de contribuții la Pilonul II. Din 2027 se schimbă regulile
Câți bani a strâns un român plătit cu salariul mediu în 18 ani de contribuții la Pilonul II. Din 2027 se schimbă regulile
ARTICOLE PE SUBIECT
Gigi Becali a făcut anunțul: două milioane de euro pentru viitorul atacant al FCSB
Gigi Becali a făcut anunțul: două milioane de euro pentru viitorul atacant al FCSB
Gigi Becali a stabilit prețul! Suma pentru care vinde FCSB-ul
Gigi Becali a stabilit prețul! Suma pentru care vinde FCSB-ul
Concurență neașteptată pentru FCSB! O echipă din Ungaria a pus ochii pe jucătorul dorit de Gigi Becali
Concurență neașteptată pentru FCSB! O echipă din Ungaria a pus ochii pe jucătorul dorit de Gigi Becali
ULTIMELE STIRI
Patronul aruncă bomba: Ciprian Deac, dorit în Liga 3!
Patronul aruncă bomba: Ciprian Deac, dorit în Liga 3!
Numai amical n-a fost! Cum s-a descurcat Nikita Stoinov de la Dinamo în al doilea său meci ca titular la națională
Numai amical n-a fost! Cum s-a descurcat Nikita Stoinov de la Dinamo în al doilea său meci ca titular la națională
Două echipe din Superliga se luptă pentru fostul fotbalist de la FCSB: „Există interes!”
Două echipe din Superliga se luptă pentru fostul fotbalist de la FCSB: „Există interes!”
Di Maria nu agață ghetele în cui. Starul argentinian vrea neapărat să câștige unul dintre trofeele importante din fotbalul mondial
Di Maria nu agață ghetele în cui. Starul argentinian vrea neapărat să câștige unul dintre trofeele importante din fotbalul mondial
Gică Hagi, taxat pentru un jucător ignorat la națională: „E peste Dobre, Moruțan și Coman!”
Gică Hagi, taxat pentru un jucător ignorat la națională: „E peste Dobre, Moruțan și Coman!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB a aflat cât trebuie să plătească pentru jucătorul dorit: ”Puțin probabil!”

FCSB a aflat cât trebuie să plătească pentru jucătorul dorit: ”Puțin probabil!”

Radu Drăgușin nu mai este cel mai valoros fotbalist român! Cum arată noua ierarhie

Radu Drăgușin nu mai este cel mai valoros fotbalist român! Cum arată noua ierarhie

Veste șoc: Rădoi e OUT! Gaziantep i-a găsit înlocuitor

Veste șoc: Rădoi e OUT! Gaziantep i-a găsit înlocuitor

Cât s-a terminat Țara Galilor - Ghana marți seară. Galezii vin sâmbătă la București

Cât s-a terminat Țara Galilor - Ghana marți seară. Galezii vin sâmbătă la București

Victorie de 8 milioane de euro pentru Lautaro Martinez! Judecătorii i-au dat dreptate starului de la Inter

Victorie de 8 milioane de euro pentru Lautaro Martinez! Judecătorii i-au dat dreptate starului de la Inter

Comisia de Disciplină, verdict în conflictul de 20.000 de euro dintre FCSB și Risto Radunovic

Comisia de Disciplină, verdict în conflictul de 20.000 de euro dintre FCSB și Risto Radunovic



Recomandarile redactiei
Două echipe din Superliga se luptă pentru fostul fotbalist de la FCSB: „Există interes!”
Două echipe din Superliga se luptă pentru fostul fotbalist de la FCSB: „Există interes!”
Universitatea Craiova a transferat portarul lui FCSB!
Universitatea Craiova a transferat portarul lui FCSB!
Toate detaliile despre noul contract al lui Cristi Chivu cu Inter! Anunțul venit din Italia
Toate detaliile despre noul contract al lui Cristi Chivu cu Inter! Anunțul venit din Italia
Di Maria nu agață ghetele în cui. Starul argentinian vrea neapărat să câștige unul dintre trofeele importante din fotbalul mondial
Di Maria nu agață ghetele în cui. Starul argentinian vrea neapărat să câștige unul dintre trofeele importante din fotbalul mondial
Gică Hagi, taxat pentru un jucător ignorat la națională: „E peste Dobre, Moruțan și Coman!”
Gică Hagi, taxat pentru un jucător ignorat la națională: „E peste Dobre, Moruțan și Coman!”
Alte subiecte de interes
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Cât s-a încheiat amicalul CSC Șelimbăr - Gaziantep FK, cu un spaniol Rodri la români și un român decisiv la turci
Cât s-a încheiat amicalul CSC Șelimbăr - Gaziantep FK, cu un spaniol Rodri la români și un român decisiv la turci
A ieșit Deian Sorescu, a început dezastrul! Ce s-a întâmplat în Rizespor - Gaziantep, cu toți cei patru români titulari
A ieșit Deian Sorescu, a început dezastrul! Ce s-a întâmplat în Rizespor - Gaziantep, cu toți cei patru români titulari
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Cine deține, de fapt, datoria României. Cât dețin cetățenii, nonrezidenții, băncile și fondurile de pensii

stirileprotv Cine deține, de fapt, datoria României. Cât dețin cetățenii, nonrezidenții, băncile și fondurile de pensii

Ce salariu are Cristi Chivu la Inter Milano. Italienii au spus câți bani îi intră în cont după prelungirea contractului

protv Ce salariu are Cristi Chivu la Inter Milano. Italienii au spus câți bani îi intră în cont după prelungirea contractului

Câți bani a strâns un român plătit cu salariul mediu în 18 ani de contribuții la Pilonul II. Din 2027 se schimbă regulile

stirileprotv Câți bani a strâns un român plătit cu salariul mediu în 18 ani de contribuții la Pilonul II. Din 2027 se schimbă regulile

De ce îți oferă grecii „din partea casei” la restaurant. Motivul pentru care primești gratuit desert, băuturi sau gustări

stirileprotv De ce îți oferă grecii „din partea casei” la restaurant. Motivul pentru care primești gratuit desert, băuturi sau gustări

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!