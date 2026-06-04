Gigi Becali, trădat din nou de Giovanni!? Reacția patronului FCSB după ce Rotaru i-a „suflat” portarul

La scurt timp după ce Universitatea Craiova a oficializat mutarea, Gigi Becali, patronul FCSB a reacționat, dezvăluind faptul că transferul a fost „opera” vărului său, Giovanni Becali, care l-a transferat și pe Olimpiu Moruțan la Rapid în iarnă, deși el îl dorea la FCSB.

„Noi aveam contract pe 5 ani cu Maxim și nu am vrut să-l înregistrăm. M-am interesat, l-am sunat pe Mihai. Mi-a zis:`Gigi, noi aveam semnat cu el pe 5 ani alt contract, dar nu am mai vrut să-l băgăm`.

Și așa l-a dus Giovanni la Craiova, la fel cum l-a dus și pe Moruțan la Rapid. I l-am dat pe Maxim lui Rotaru cum i l-am dat pe Moruțan lui Șucu (n.r. râde). Fiecare își face meseria. Maxim e portar mare că e de mare perspecitvă”, a spus Gigi Becali pentru Digisport.