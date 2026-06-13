Starul se retrage după Cupa Mondială! A refuzat oferte pe bandă rulantă

Luka Modric, legendarul mijlocaș croat, a ajuns la 40 de ani și s-a decis să își ia rămas bun de la cariera de fotbalist pe cea mai înaltă scenă din acest sport: Cupa Mondială.

Înșelată cu cea mai bună prietenă, Tiffany s-a apucat serios de fitness

Valeriu Iftime: ”Ne-am înțeles! E fotbalist de fotbalist, o să vedeți ce succes va avea la noi”

Fostul fotbalist al lui Real Madrid, care în ultimul sezon a evoluat la AC Milan, va juca alături de reprezentativa Croației la turneul final din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Croația face parte din ”grupa morții” la Cupa Mondială, alături de Anglia, Panama și Ghana.

Contractul lui Luka Modric cu AC Milan va expira peste doar câteva zile și, potrivit AS.com, chiar dacă a primit oferte pe bandă rulantă, mijlocașul le-a refuzat pe toate și nu pare că își dorește să continue să evolueze la cel mai înalt nivel.

”Retragerea este mai aproape decât oricând”, au scris spaniolii. Croatul lua în considerare prelungirea contractului cu AC Milan, însă finalul de sezon mai mult decât dezamăgitor al formației de pe ”San Siro”, care a ratat calificarea în Champions League, în ultima etapă, l-a făcut pe Modric să se răzgândească.

Croația a fost una dintre echipele puternice la ultimele două ediții ale Cupei Mondiale. În 2018, la ediția din Rusia, Croația a disputat finala în compania Franței, în timp ce în 2018, în Qatar, Modric & co. au ajuns până în semifinale.

Rămâne de văzut dacă Luka Modric va încheia orice socoteală cu fotbalul după Cupa Mondială sau dacă legendarul mijlocaș va decide să continue să joace la o echipă dintr-un campionat mai slab.