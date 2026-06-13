Lovitură pentru U Cluj, după golul lui Jovo Lukic de la Cupa Mondială! Suma pe care o va încasa de la FIFA

Acest lucru înseamnă și o veste bună pentru ”Șepcile Roșii”, care vor încasa o sumă importantă din partea FIFA.

Înșelată cu cea mai bună prietenă, Tiffany s-a apucat serios de fitness

Valeriu Iftime: ”Ne-am înțeles! E fotbalist de fotbalist, o să vedeți ce succes va avea la noi”

Pe lângă încasările fiecărui jucător și ale federațiilor în urma participării la Cupa Mondială, FIFA distribuie 355 de milioane de dolari și cluburilor care au dat jucători la reprezentativele participante la turneul final.

Pentru că Jovo Lukic a marcat un gol în primul meci al Bosniei la Cupa Mondială, naționala condusă de Sergej Barbarez are șanse mari să se califice în 16-imile de finală, având în vedere că se vor califica cele mai bune două echipe din faza grupelor, plus cele mai bune opt echipe aflate pe locurile trei în grupe.

Pentru că i-au permis lui Jovo Lukic să meargă la Cupa Mondială, ”Șepcile Roșii” au garantată suma de 330.000 de dolari din partea forului mondial, însă această sumă va crește în cazul în care Bosnia va avansa într-o fază superioară. Așadar, dacă Bosnia iese din grupe, U Cluj va încasa cel puțin 500.000 de euro.

Pentru că Jovo Lukic era fotbalistul Universității Craiova în momentul în care Bosnia a jucat preliminariile pentru Mondial, U Cluj va fi nevoită să împartă suma primită din partea FIFA cu noua campioană a României.