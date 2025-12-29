Fereastra de iarnă din 2026 se deschide oficial pe 1 ianuarie și se închide pe 2 februarie, iar cluburile din Anglia au la dispoziție o lună pentru a-și regla loturile înaintea părții decisive a sezonului.



Toate cele 380 de meciuri din sezonul 2025/26 al Premier League sunt transmise în direct și exclusiv pe VOYO, pe orice dispozitiv, oriunde în România. Sport.ro îți prezintă lista completă a mutărilor realizate de cluburile din prima ligă engleză, actualizată până la 29 decembrie.



Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League



În vara lui 2025, cele 20 de cluburi din Premier League au cheltuit peste trei miliarde de lire sterline pentru transferuri.

Iarna este mai scurtă, dar nu lipsită de surprize, mai ales pentru echipele aflate în lupta pentru titlu, cupele europene sau evitarea retrogradării.



Fereastra de transferuri se deschide joi, 1 ianuarie 2026, și se închide luni, 2 februarie, la ora 21:00 a României. Data limită a fost mutată deoarece 31 ianuarie cade într-un weekend.



În această perioadă, jucătorii aflați la final de contract pot semna precontracte cu echipe din afara Angliei, iar cluburile din Premier League pot face același lucru cu fotbaliști din străinătate, pentru mutări programate din vară.



Fiecare club din Premier League poate înregistra maximum 25 de jucători în lotul pentru campionat, dintre care cel mult 17 pot fi considerați „non-home grown”.

Restul trebuie să fie jucători formați în Anglia sau Țara Galilor, conform regulamentului. Fotbaliștii sub 21 de ani nu intră în această limită.



Lista completă a transferurilor din ianuarie 2026 va fi actualizată constant pe Sport.ro, pe măsură ce cluburile din Premier League își oficializează mutările.

Arsenal

Veniri:



Plecări:

Harrison Dudziak (Împrumutat, Braintree Town)

Aston Villa

Veniri:

Plecări:



Bournemouth

Veniri:

Plecări:

Brentford

Veniri:



Plecări:

Brighton and Hove Albion

Veniri:



Plecări:



Burnley

Veniri:

Plecări:

Lewis Forshaw (Împrumutat, Worksop Town)

Chelsea

Veniri:



Plecări:

Crystal Palace

Veniri:



Plecări:



Everton

Veniri:

Plecări:



Fulham

Veniri:

Plecări:

Leeds United

Veniri:



Plecări:



Liverpool

Veniri:





Plecări:



Manchester City

Veniri:



Plecări:

Manchester United

Veniri:



Plecări:



Newcastle United

Veniri:



Plecări:



Nottingham Forest

Veniri:

Plecări:



Sunderland

Veniri:

Plecări:



Tottenham Hotspur

Veniri:



Plecări:

West Ham United

Veniri:



Plecări:



Wolverhampton Wanderers

Veniri:



Plecări:

