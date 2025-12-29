Fereastra de iarnă din 2026 se deschide oficial pe 1 ianuarie și se închide pe 2 februarie, iar cluburile din Anglia au la dispoziție o lună pentru a-și regla loturile înaintea părții decisive a sezonului.
Toate cele 380 de meciuri din sezonul 2025/26 al Premier League sunt transmise în direct și exclusiv pe VOYO, pe orice dispozitiv, oriunde în România. Sport.ro îți prezintă lista completă a mutărilor realizate de cluburile din prima ligă engleză, actualizată până la 29 decembrie.
Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League
În vara lui 2025, cele 20 de cluburi din Premier League au cheltuit peste trei miliarde de lire sterline pentru transferuri.
Iarna este mai scurtă, dar nu lipsită de surprize, mai ales pentru echipele aflate în lupta pentru titlu, cupele europene sau evitarea retrogradării.
Fereastra de transferuri se deschide joi, 1 ianuarie 2026, și se închide luni, 2 februarie, la ora 21:00 a României. Data limită a fost mutată deoarece 31 ianuarie cade într-un weekend.
În această perioadă, jucătorii aflați la final de contract pot semna precontracte cu echipe din afara Angliei, iar cluburile din Premier League pot face același lucru cu fotbaliști din străinătate, pentru mutări programate din vară.
Fiecare club din Premier League poate înregistra maximum 25 de jucători în lotul pentru campionat, dintre care cel mult 17 pot fi considerați „non-home grown”.
Restul trebuie să fie jucători formați în Anglia sau Țara Galilor, conform regulamentului. Fotbaliștii sub 21 de ani nu intră în această limită.
Lista completă a transferurilor din ianuarie 2026 va fi actualizată constant pe Sport.ro, pe măsură ce cluburile din Premier League își oficializează mutările.
Arsenal
Veniri:
Plecări:
- Harrison Dudziak (Împrumutat, Braintree Town)
Aston Villa
Veniri:
Plecări:
Bournemouth
Veniri:
Plecări:
Brentford
Veniri:
Plecări:
Brighton and Hove Albion
Veniri:
Plecări:
Burnley
Veniri:
Plecări:
- Lewis Forshaw (Împrumutat, Worksop Town)
Chelsea
Veniri:
Plecări:
Crystal Palace
Veniri:
Plecări:
Everton
Veniri:
Plecări:
Fulham
Veniri:
Plecări:
Leeds United
Veniri:
Plecări:
Liverpool
Veniri:
Plecări:
Manchester City
Veniri:
Plecări:
Manchester United
Veniri:
Plecări:
Newcastle United
Veniri:
Plecări:
Nottingham Forest
Veniri:
Plecări:
Sunderland
Veniri:
Plecări:
Tottenham Hotspur
Veniri:
Plecări:
West Ham United
Veniri:
Plecări:
Wolverhampton Wanderers
Veniri:
Plecări: