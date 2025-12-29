Fereastra de iarnă din 2026 se deschide oficial pe 1 ianuarie și se închide pe 2 februarie, iar cluburile din Anglia au la dispoziție o lună pentru a-și regla loturile înaintea părții decisive a sezonului.

Toate cele 380 de meciuri din sezonul 2025/26 al Premier League sunt transmise în direct și exclusiv pe VOYO, pe orice dispozitiv, oriunde în România. Sport.ro îți prezintă lista completă a mutărilor realizate de cluburile din prima ligă engleză, actualizată până la 29 decembrie.

Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League

În vara lui 2025, cele 20 de cluburi din Premier League au cheltuit peste trei miliarde de lire sterline pentru transferuri.

Iarna este mai scurtă, dar nu lipsită de surprize, mai ales pentru echipele aflate în lupta pentru titlu, cupele europene sau evitarea retrogradării.

Fereastra de transferuri se deschide joi, 1 ianuarie 2026, și se închide luni, 2 februarie, la ora 21:00 a României. Data limită a fost mutată deoarece 31 ianuarie cade într-un weekend.

În această perioadă, jucătorii aflați la final de contract pot semna precontracte cu echipe din afara Angliei, iar cluburile din Premier League pot face același lucru cu fotbaliști din străinătate, pentru mutări programate din vară.

Fiecare club din Premier League poate înregistra maximum 25 de jucători în lotul pentru campionat, dintre care cel mult 17 pot fi considerați „non-home grown”.

Restul trebuie să fie jucători formați în Anglia sau Țara Galilor, conform regulamentului. Fotbaliștii sub 21 de ani nu intră în această limită.

Lista completă a transferurilor din ianuarie 2026 va fi actualizată constant pe Sport.ro, pe măsură ce cluburile din Premier League își oficializează mutările.

Arsenal  

Veniri:


Plecări:  

  • Harrison Dudziak (Împrumutat, Braintree Town)

Aston Villa  

Veniri:  

Plecări:  

Bournemouth  

Veniri:  

Plecări:  

Brentford  

Veniri:  

Plecări:  

Brighton and Hove Albion  

Veniri:  

Plecări:

Burnley  

Veniri:  

Plecări:  

  • Lewis Forshaw (Împrumutat, Worksop Town)

Chelsea  

Veniri:  

Plecări:  

Crystal Palace  

Veniri:

Plecări:  

Everton  

Veniri:  

Plecări:  

Fulham  

Veniri:

Plecări:  

Leeds United  

Veniri:  

Plecări:  

Liverpool  

Veniri:  

Plecări:  

Manchester City  

Veniri:  

Plecări:  

Manchester United  

Veniri:  

Plecări:  

Newcastle United  

Veniri:  

Plecări:  

Nottingham Forest  

Veniri:

Plecări:  

Sunderland  

Veniri:  

Plecări:  

Tottenham Hotspur  

Veniri:  

Plecări:  

West Ham United  

Veniri:  

Plecări:  

Wolverhampton Wanderers  

Veniri:  

Plecări:  