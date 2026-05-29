FOTO ȘI VIDEO Daniel Pancu a fost prezentat oficial la Rapid! Primele declarații, ce a spus Dan Șucu și de ce au boicotat suporterii evenimentul

Daniel Pancu a fost prezentat oficial ca antrenor al Rapidului, într-un eveniment desfășurat la stadionul din Giulești. 

La ceremonie au participat patronul Dan Șucu, conducerea clubului, dar și mai mulți invitați, printre care și fostul finanțator Nicolae Cristescu.

Dan Șucu a coborât pe teren alături de Pancu, a făcut fotografii cu fanii, iar noul antrenor al Rapidului a oferit autografe și a interacționat cu suporterii prezenți. Mai mult, Pancu a cântat alături de ultrași chiar în fața patronului clubului.

Suporterii au boicotat prezentarea

Evenimentul nu a fost lipsit de tensiuni. O parte dintre fanii Rapidului au refuzat să participe la prezentare, în semn de protest față de decizia Jandarmeriei de a nu le permite accesul cu torțe în stadion.

Suporterii au rămas în zona parcării Sălii Rapid, unde au continuat să cânte. La un moment dat, Dan Șucu a mers personal să discute cu aceștia, încercând să detensioneze situația. VEZI FOTO

Dan Șucu: „Bine ai revenit, Pancone!”

În discursul său, Dan Șucu a vorbit despre colaborarea dintre antrenor, club și suporteri, dar și despre obiectivele de performanță ale Rapidului.

„Victor Angelescu m-a delegat pe mine să vin în seara asta să vă salut. Bine ați venit, sau mai bine zis, bine ați revenit, Pancone și Marius! Bine ați revenit, Doamne ajută!

Sunt bogat! Am doi Dani! Pe Daniele la Genoa și pe Daniel la București. Amândoi de succes, amândoi în trecut au făcut excepțional. Și speranța mea e ca anul acesta să facă peste excepțional. Ce au făcut ei? Au reușit, așa cum este firea lor, să fie lideri, atât pe marginea terenului, cât și în vestiar, în fața tuturor băieților. Au reușit ca băieții pe care i-au antrenat să îi respecte, să îi iubească, să lupte pentru ei, să facă tot ce pot ei mai mult ca să se simtă antrenorul lor respectat.

Ce îmi place cel mai mult, și la Genoa, este colaborarea dintre antrenor și director sportiv. Și asta vă doresc, domnilor, o colaborare bună, fiecare dintre noi să facem cât mai bine pentru club. Suntem noi, nu eu.

Mai mult decât atât, și unul, și celălalt iubesc să promoveze tineri. Niciunul dintre ei nu vede tinerețea ca pe o boală. O vede ca pe o perspectivă, ca pe un mod de a dezvolta. Și ei au fost la rândul lor juniori, au primit șansele pe care le-au primit. Amândoi, Danielii mei, sunt oameni care iubesc să promoveze tinerii. Doamne ajută! Bine ați venit!”, a spus Dan Șucu, după care a părăsit încăperea.

Primele declarații ale lui Daniel Pancu

Daniel Pancu a vorbit emoționat despre revenirea la Rapid, la șase ani și trei luni de la ultima sa experiență în Giulești. Antrenorul a spus că își dorește performanță și a transmis că obiectivele sale sunt chiar mai îndrăznețe decât ale clubului.

„Am un feeling că înțelegerea dintre noi va fi una bună și vom contribui, vom rămâne cumva în istoria Rapidului cu performanțe. Că asta înseamnă o Cupă a României, una europeană, sau obiectivul nostru, pentru care și eu trăiesc din momentul în care am început să antrenez: dorința de a câștiga și campionatul Ligii 1, nu doar al Ligii a III-a, ca antrenor al Rapidului. Este o zi minunată, pe care o așteptam de mult. Am antrenat Rapidul în niște condiții grele, foarte grele, la perioada aia tulbure, după renașterea noastră, care a avut loc în 2017. În momentul de față, Rapid este, din momentul venirii mele aici, un club complet, pregătit pentru performanță. Sigur, rămâne și lucrul cel mai important: unitatea – suporteri, patronat, club, echipă – care, din punctul meu de vedere, ne va face foarte, foarte greu de învins. Astea sunt primele mele gânduri.

Despre obiective, ale mele vor fi mereu mai îndrăznețe decât mi le propune clubul. Ne putem despărți dacă nu se realizează, dar întotdeauna voi miza pe locurile alea de sus, pe primul loc. Cred că o evaluare mai corectă sau o anticipare a sezonului viitor al meu va veni doar când campania de transferuri va fi încheiată. Rapid are nevoie de sânge proaspăt, de jucători noi, pentru a face performanță, nu doar de a juca în play-off-ul Superligii.

Dorul a fost mare. E legătură, face parte din destin. Am trăit clipe minunate, sunt emoționat, sunt și fericit și, mai mult decât responsabil, mai mult ca niciodată conștientizez momentul. Cu siguranță va fi un an greu, dar în același timp, tot pe feeling, pentru că consider că e una din calitățile mele, cred că va fi un an la sfârșitul căruia vom avea motive de satisfacție.

(n.r. - când a avut primele discuții cu Rapid) După meciul cu Rapid din Giulești a fost o cafea. Nimic, absolut nimic. Nu am discutat absolut nimic până după încheierea campionatului. După aceea am venit la București și am discutat mai concret despre ce e vorba. Dorința mea a fost să plec, să plec de la Cluj. Am avut o colaborare extraordinară, dar am avut motivele mele pentru care am dorit să plec. Nu a fost doar Rapidul, au mai fost două discuții cu două echipe din străinătate, dar au fost doar la stadiul de discuții. Totuși, pe feeling, a fost ca eu trebuie să vin în momentul de față la Rapid.

(n.r. - cât de lungă e lista de transferuri) Câți jucători vor pleca și câți vor veni? Avem nevoie de jucători peste nivelul jucătorilor de acum și cu un anumit profil. Eu cred că undeva la minim cinci. S-ar putea să fie vorba de mai mulți”, a spus Daniel Pancu la prezentare.

