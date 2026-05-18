Ajuns la vârsta de 40 de ani, Ciprian Deac a decis să pună punct carierei de fotbalist. Veteranul de la CFR Cluj și-a anunțat retragerea printr-un videoclip emoționant postat pe pagina oficială de Facebook a ardelenilor.

Cine este Marius Baciu, noul antrenor de la FCSB. CV-ul ridică semne de întrebare

În acest sezon, Ciprian Deac nu a mai fost protagonist la formația din Gruia și a strâns doar 11 meciuri în tricoul ”feroviarilor”.

Ultimul meci din cariera lui Deac va fi partida pe care CFR Cluj o va disputa împotriva lui FC Argeș, în ultima etapă a play-off-ului.

”Dragi ceferiști, a venit momentul în care trebuie să spun stop călătoriei mele ca fotbalist și să spun că ultimul meu meci în acest tricou va fi cel cu FC Argeș. De mic mi-am dorit, când va fi să mă retrag, să mă retrag cu stadionul plin și să fie un moment special.

Vă aștept cu drag pe toți la stadion la ultimul meu meci ca jucător al acestei echipe, ultimul meci în care voi îmbrăca acest tricou minunat, acest tricou care mi-a adus atâtea bucurii. Mi-ar plăcea să veniți cât mai mulți să-mi iau la revedere și să vă mulțumesc pentru tot sprijinul pe care mi l-ați acordat pe parcursul carierei mele. Vă îmbrățișez și vă aștept cu drag la ultimul meu meci”, a transmis Ciprian Deac într-un videoclip postat pe pagina oficială de Facebook a lui CFR Cluj.

Deac a strâns 508 meciuri în tricoul lui CFR Cluj, în care a reușit să marcheze în total 90 de goluri și să contribuie cu 118 pase decisive.

În cariera sa, Ciprian Deac a mai evoluat pentru Unirea Dej, Oțelul Galați, Schalke 04, Rapid, Aktobe și Tobol Kostanay.

Alături de CFR Cluj, Ciprian Deac a devenit campion al României în șapte rânduri, a cucerit de trei ori Cupa României și Supercupa României de patru ori. De altfel, Deac a câștigat Cupa Germaniei cu Schalke 04.