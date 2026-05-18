OFICIAL Finalul unei ere! Ciprian Deac se retrage: ”A venit momentul să spun stop!”

Finalul unei ere! Ciprian Deac se retrage: ”A venit momentul să spun stop!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Se încheie o eră la CFR Cluj: Ciprian Deac a decis să își încheie cariera de jucător.

TAGS:
Ciprian DeacCFR Clujretragere
Din articol

Ajuns la vârsta de 40 de ani, Ciprian Deac a decis să pună punct carierei de fotbalist. Veteranul de la CFR Cluj și-a anunțat retragerea printr-un videoclip emoționant postat pe pagina oficială de Facebook a ardelenilor. 

Ciprian Deac se retrage

  • Deac 4
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

În acest sezon, Ciprian Deac nu a mai fost protagonist la formația din Gruia și a strâns doar 11 meciuri în tricoul ”feroviarilor”.

Ultimul meci din cariera lui Deac va fi partida pe care CFR Cluj o va disputa împotriva lui FC Argeș, în ultima etapă a play-off-ului. 

Dragi ceferiști, a venit momentul în care trebuie să spun stop călătoriei mele ca fotbalist și să spun că ultimul meu meci în acest tricou va fi cel cu FC Argeș. De mic mi-am dorit, când va fi să mă retrag, să mă retrag cu stadionul plin și să fie un moment special.

Vă aștept cu drag pe toți la stadion la ultimul meu meci ca jucător al acestei echipe, ultimul meci în care voi îmbrăca acest tricou minunat, acest tricou care mi-a adus atâtea bucurii. Mi-ar plăcea să veniți cât mai mulți să-mi iau la revedere și să vă mulțumesc pentru tot sprijinul pe care mi l-ați acordat pe parcursul carierei mele. Vă îmbrățișez și vă aștept cu drag la ultimul meu meci”, a transmis Ciprian Deac într-un videoclip postat pe pagina oficială de Facebook a lui CFR Cluj.

Deac a strâns 508 meciuri în tricoul lui CFR Cluj, în care a reușit să marcheze în total 90 de goluri și să contribuie cu 118 pase decisive. 

  • În cariera sa, Ciprian Deac a mai evoluat pentru Unirea Dej, Oțelul Galați, Schalke 04, Rapid, Aktobe și Tobol Kostanay.

Alături de CFR Cluj, Ciprian Deac a devenit campion al României în șapte rânduri, a cucerit de trei ori Cupa României și Supercupa României de patru ori. De altfel, Deac a câștigat Cupa Germaniei cu Schalke 04.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. Flăcările s-au extins pe 1000 de mp. A fost emis Ro-Alert
Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. Flăcările s-au extins pe 1000 de mp. A fost emis Ro-Alert
ULTIMELE STIRI
Cine este Marius Baciu, noul antrenor de la FCSB. CV-ul ridică semne de întrebare
Cine este Marius Baciu, noul antrenor de la FCSB. CV-ul ridică semne de întrebare
Play-out-ul Superligii fierbe! Farul - Metaloglobus 0-0, Petrolul - Oțelul 0-2 și Unirea Slobozia - UTA Arad 0-0 se joacă ACUM pe Sport.ro
Play-out-ul Superligii fierbe! Farul - Metaloglobus 0-0, Petrolul - Oțelul 0-2 și Unirea Slobozia - UTA Arad 0-0 se joacă ACUM pe Sport.ro
OUT! Băiatul lui Robert Niță a fost dat afară de cea mai bogată echipă din România: „Mulțumim!”
OUT! Băiatul lui Robert Niță a fost dat afară de cea mai bogată echipă din România: „Mulțumim!”
FCSB are un nou antrenor! Gigi Becali: ”L-am pus acum o oră! A semnat pe un an”
FCSB are un nou antrenor! Gigi Becali: ”L-am pus acum o oră! A semnat pe un an”
ACUM: FC Hermannstadt - FCSB 0-0 | Victoria, obligatorie pentru gazde
ACUM: FC Hermannstadt - FCSB 0-0 | Victoria, obligatorie pentru gazde
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fostul campion mondial a recunoscut că și-a omorât soția și a scăpat doar cu o pedeapsă cu suspendare

Fostul campion mondial a recunoscut că și-a omorât soția și a scăpat doar cu o pedeapsă cu suspendare

Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"

Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"

Ce adversari va întâlni Universitatea Craiova în Champions League: misiune dificilă din turul doi

Ce adversari va întâlni Universitatea Craiova în Champions League: misiune dificilă din turul doi

Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Ce se întâmplă cu Supercupa României după ce Universitatea Craiova a făcut eventul! Ce spune regulamentul FRF

Ce se întâmplă cu Supercupa României după ce Universitatea Craiova a făcut eventul! Ce spune regulamentul FRF

Prima mutare pregătită de Craiova după câștigarea titlului: "Discutăm de ceva timp"

Prima mutare pregătită de Craiova după câștigarea titlului: "Discutăm de ceva timp"



Recomandarile redactiei
FCSB are un nou antrenor! Gigi Becali: ”L-am pus acum o oră! A semnat pe un an”
FCSB are un nou antrenor! Gigi Becali: ”L-am pus acum o oră! A semnat pe un an”
ACUM: FC Hermannstadt - FCSB 0-0 | Victoria, obligatorie pentru gazde
ACUM: FC Hermannstadt - FCSB 0-0 | Victoria, obligatorie pentru gazde
Play-out-ul Superligii fierbe! Farul - Metaloglobus 0-0, Petrolul - Oțelul 0-2 și Unirea Slobozia - UTA Arad 0-0 se joacă ACUM pe Sport.ro
Play-out-ul Superligii fierbe! Farul - Metaloglobus 0-0, Petrolul - Oțelul 0-2 și Unirea Slobozia - UTA Arad 0-0 se joacă ACUM pe Sport.ro
E ”fiesta” în Bănie! Imagini superbe de la parada de titlu a Universității Craiova
E ”fiesta” în Bănie! Imagini superbe de la parada de titlu a Universității Craiova
Noul Audi A5 impresionează cu un detaliu incredibil + În cât timp prinde suta: ”E mai sportiv decât generația precedentă”
Noul Audi A5 impresionează cu un detaliu incredibil + În cât timp prinde suta: ”E mai sportiv decât generația precedentă”
Alte subiecte de interes
Uluitor! Câte kilograme a pierdut Ciprian Deac în meciul CFR - Dinamo: ”Da, este adevărat!”
Uluitor! Câte kilograme a pierdut Ciprian Deac în meciul CFR - Dinamo: ”Da, este adevărat!”
Ciprian Deac i-a dedicat victoria de pe Giulești lui Adrian Mutu: "Ne-a fost rușine"
Ciprian Deac i-a dedicat victoria de pe Giulești lui Adrian Mutu: "Ne-a fost rușine"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Manuel Neuer se retrage din naționala Germaniei. 15 ani la cel mai înalt nivel și portarul român pe care îl remarca
Manuel Neuer se retrage din naționala Germaniei. 15 ani la cel mai înalt nivel și portarul român pe care îl remarca
Cristi Săpunaru și-a anunțat retragerea din fotbal!
Cristi Săpunaru și-a anunțat retragerea din fotbal!
CITESTE SI
Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO

stirileprotv Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Ce arată primele sondaje după moțiunea de cenzură. Diferențe mari privind intențiile de vot

stirileprotv Ce arată primele sondaje după moțiunea de cenzură. Diferențe mari privind intențiile de vot

„Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

stirileprotv „Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!