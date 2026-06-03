Istvan Szabo (59 de ani), antrenor maghiar care a lucrat ultima dată la Nyiregyhaza Spartacus, în prima ligă din Ungaria, a semnat cu FK Csikszereda un contract valabil un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Istvan Szabo, noul antrenor de la FK Csikszereda

Numirea lui Szabo vine după ce Robert Ilyes a decis să părăsească echipa după mai bine de trei ani în funcția de antrenor.

după mai bine de trei ani în funcția de antrenor. La primul sezon în Superliga, FK Csikszereda a încheiat pe locul 11, fără mari emoții în privința retrogradării.

Până acum, Istvan Szabo antrenase doar în Ungaria, la echipe precum Kecskemeti, Cegled, Tiszakecske sau Nyiregyhaza.

"Suntem bucuroși să anunțăm că astăzi am ajuns la un acord cu noul antrenor principal al echipei noastre masculine de Superligă, István Szabó.

Tehnicianul maghiar, în vârstă de 59 de ani, are o experiență profesională de peste 25 de ani, iar ultimul său angajament a fost la Nyíregyháza Spartacus, unde a ocupat funcția de antrenor principal.

Cele mai importante rezultate ale carierei sale le-a obținut la Kecskemét. În 2021 a preluat echipa aflată atunci în liga secundă a Ungariei, a promovat-o imediat în prima ligă, iar în sezonul următor a cucerit medalia de argint în NB I, egalând cea mai bună performanță din istoria clubului. Pentru aceste rezultate a fost desemnat Antrenorul Anului în Ungaria.

Antrenorul a semnat un contract pe 1+1 ani cu FK Csíkszereda. În Ținutul Secuiesc va sosi împreună cu colaboratorul său de la Kecskemét, Barna Kerekes, născut la Odorheiu Secuiesc, care va îndeplini și aici rolul de antrenor secund.

Bine ați venit la cel mai maghiar club din România!

Vă dorim mult succes, o colaborare fructuoasă și cât mai multe victorii!", a transmis FK Csikszereda.