Deja campioană, Universitatea Craiova i-a oferit un moment special lui Vasile Mogoș (33 de ani). Fundașul oltenilor, aflat la final de contract, a fost titular în Giulești și a purtat banderola de căpitan.

Vasile Mogoș, după ultimul meci la Craiova: "Dacă nu găsesc nimic în Italia, poate mă las"

După meci, Mogoș a confirmat plecarea de la Universitatea Craiova și a anunțat că se va întoarce în Italia, la familia sa, țară în care și-a petrecut cea mai mare parte din cariera de fotbalist.

În cazul în care nu își va găsi o echipă, fotbalistul cu 8 meciuri la naționala României spune că se gândește inclusiv la retragere.

"Da, a fost ultimul meci la Craiova. Sunt foarte emoționat și nu știu ce să spun. Vreau să le mulțumesc tuturor din familia Știința. Când termini contractul, important e să fii sănătos și să nu te accidentezi, dar nu m-am gândit deloc la asta în timpul meciului.

Să iau eventul a fost obiectivul meu când am ajuns în România. Plec foarte bine, iar acum pot să merg învingător la mine acasă, la soția și fetița mea. Am vrut să termin contractul cu bine pentru că i-am făcut o promisiune lui Mario Felgueiras - că rămân și să câștig campionatul.

Eu mă întorc în Italia. Dacă nu găsesc nimic, poate mă las de fotbal, devin antrenor sau nu știu. Acum, ideea mea e să ajung sănătos la familia mea, să mă odihnesc pentru că am nevoie", a spus Mogoș.

Mogoș, care va împlini 34 de ani în octombrie, a plecat de la o vârstă fragedă în Italia, acolo unde și-a petrecut cea mai mare parte a carierei de fotbalist. Din 2019 a început să fie convocat la echipa națională și a făcut parte din lotul pentru EURO 2024.

În Superliga, Mogoș a petrecut un sezon și jumătate la CFR Cluj și alte 18 luni la Universitatea Craiova.

VIDEO Vasile Mogoș, emoționat după ultimul meci la Universitatea Craiova