Partida de pe "Arcul de Triumf" a fost ultima în tricoul lui Dinamo pentru Kennedy Boateng (29 de ani). Fundașul togolez se află la final de contract și nu a ajuns la un acord cu conducerea pentru prelungirea înțelegerii.

Kennedy Boateng și-a anunțat plecarea de la Dinamo

De altfel, fanii lui Dinamo l-au aplaudat pe Kennedy Boateng înaintea meciului cu FCSB. Fundașul a fost unul dintre cei mai importanți oameni ai echipei lui Kopic în ultimele două sezoane.

Într-un mesaj postat pe rețelele sociale noaptea, la câteva ore după meciul cu FCSB, Kennedy Boateng și-a luat rămas bun de la Dinamo.

"Către conducerea, stafful, antrenorii și colegii mei de la FC Dinamo București,

Astăzi, odată cu încheierea contractului meu, doresc să îmi exprim sincera recunoștință pentru oportunitatea de a purta tricoul lui FC Dinamo București.

Faptul că am făcut parte din acest club istoric a fost o mare onoare a carierei mele. De la antrenamentele de la Dinamo până la atmosfera de pe Stadionul Arcul de Triumf, fiecare moment m-a învățat ceva nou despre muncă, perseverență și ce înseamnă să reprezinți „Câinii Roșii”.

Le mulțumesc antrenorilor pentru încrederea acordată și pentru că m-au împins să mă perfecționez în fiecare zi. Colegilor mei de echipă – vă mulțumesc pentru luptele duse împreună, pentru momentele de voie bună din vestiar și pentru spiritul de fraternitate. Staffului, echipei medicale și tuturor celor care lucrează din culise – munca voastră a făcut posibil ca noi să performăm. Iar vouă, celor din Peluza Cătălin Hîldan – pasiunea voastră este de neegalat. A fost ceva special să joc pentru voi.

Dinamo va avea întotdeauna un loc în inima mea. Plec cu mândrie, respect și numai amintiri frumoase. Îi doresc clubului mult succes în noul capitol care urmează.

Odată dinamovist, pentru totdeauna dinamovist.

Mulțumesc din suflet", a transmis Kennedy Boateng.

Sosit la Dinamo în 2024, Kennedy Boateng a strâns 75 de meciuri și 8 goluri. Togolezul mai jucase anterior pentru LASK Linz, SV Ried, Santa Clara și Austria Lustenau.