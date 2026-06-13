FOTO Ce a spus Amalia Covaliu după ce a devenit cea mai bună tânără sportivă din Europa: ”Lecții care mă ajută și în afara sportului!”

Ce a spus Amalia Covaliu după ce a devenit cea mai bună tânără sportivă din Europa: ”Lecții care mă ajută și în afara sportului!” Sporturi
SPORT.RO
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Scrimera specializată de sabie a câștigat un trofeu important pe plan personal.

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Amalia Covaliu a câștigat premiul Piotr Nurowski pentru cea mai bună tânără sportivă din Europa în anul 2025. La Gala EOC, la Budapesta, ea a fost prezentă alături de mama ei, Irina Covaliu, și tatăl ei, Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

Ce a spus Amalia Covaliu după ce a devenit cea mai bună tânără sportivă din Europa: ”Lecții care mă ajută și în afara sportului!”

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Foto: COSR

În 2025, Amalia Covaliu a devenit campioană mondială la sabie, la categoria cadete, după ce a câștigat Mondialele de la Wuxi. În același an, a fost campioană europeană cu echipa României și vicecampioană europeană la individual, în Antalya.

”Nu am avut emoții, am dorit să transmit încredere și pasiune în tot ceea ce fac. Am în spate familia și oamenii din scrimă care mă ajută și îmi alimentează visurile, dorința de a arăta tinerilor că prin muncă poți să îți atingi obiectivele. 

Pentru mine tot ceea ce învăț din sport sunt lecții care mă ajută și în afara planșei de scrimă.

Mulțumesc Comisiei Sportivilor de la Comitetul Olimpic și Sportiv Român care m-a propus pentru acest premiu și personalităților din Mișcarea Olimpică Europeană care m-au ascultat și au crezut în mine. Am mai făcut un pas spre visul meu!”, a spus Amalia Covaliu.

COSR scrie că visul Amaliei Covaliu este să concureze la Jocurile Europene de la Istanbul 2027 și să se califice la Jocurile Olimpice din Los Angeles 2028, alături de fratele ei, Vlad Covaliu, medaliat mondial și european la sabie seniori.

În 2026, cea mai importantă performanță a Amaliei Covaliu este medalia de argint la Campionatele Europene de juniori de la Tbilisi, în proba individuală de sabie. Ea s-a clasat și pe 6 la Campionatele Europene Under-23.

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