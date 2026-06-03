OFICIAL Doi dintr-un foc! Corvinul Hunedoara a rezolvat primele transferuri ale verii

Doi dintr-un foc! Corvinul Hunedoara a rezolvat primele transferuri ale verii Superliga
SPORT.RO
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Corvinul Hunedoara va evolua în Superliga României în următorul sezon. 

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Corvinul HunedoaraFlavius IacobAdrian FrănculescuSuperligatransferuri
Din articol

După 34 de ani, Corvinul se întoarce în prima ligă, iar ”corbii” nu vor să facă figurație în primul eșalon. 

Corvinul Hunedoara a oficializat două transferuri într-o zi

  • Reunire corvinul 4
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Din acest motiv, echipa lui Florin Maxim se întărește, iar, miercuri, a prezentat primele două transferuri ale verii. 

Fundașul dreapta Flavius Iacob s-a întors la Corvinul Hunedoara după ce două sezoane a fost împrumutat în Superliga României, mai întâi la CFR Cluj și apoi la UTA Arad. 

În acest sezon, Iacob și-a trecut în cont două goluri și o pasă decisivă în 33 de meciuri.

  • 350.000 de euro este cota de piață a lui Flavius Iacob, potrivit Transfermarkt.

În același timp, hunedorenii îl vor aduce sub formă de împrumut pe Adrian Frânculescu, portarul celor de la CFR Cluj. După două sezoane petrecute la CSA Steaua, în Liga 2, goalkeeper-ul merge sub formă de împrumut la Corvinul Hunedoara.

  • 350.000 de euro este cota de piață a lui Adrian Frânculescu, potrivit Transfermarkt.
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