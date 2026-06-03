După 34 de ani, Corvinul se întoarce în prima ligă, iar ”corbii” nu vor să facă figurație în primul eșalon.

Concurență neașteptată pentru FCSB! O echipă din Ungaria a pus ochii pe jucătorul dorit de Gigi Becali

CM 2026: S-a prezentat la ambasadă ca să obțină o viză de urgență, la o zi după ce i s-a refuzat intrarea în SUA

Emoții pentru Mondial?! Selecţionerul Spaniei, anunț de ultimă oră despre accidentarea lui Lamine Yamal

Din acest motiv, echipa lui Florin Maxim se întărește, iar, miercuri, a prezentat primele două transferuri ale verii.

Fundașul dreapta Flavius Iacob s-a întors la Corvinul Hunedoara după ce două sezoane a fost împrumutat în Superliga României, mai întâi la CFR Cluj și apoi la UTA Arad.

În acest sezon, Iacob și-a trecut în cont două goluri și o pasă decisivă în 33 de meciuri.