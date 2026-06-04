Potrivit anunțului publicat pe rețelele de socializare, fotbalistul în vârstă de 28 de ani s-a alăturat oficial lotului pregătit de echipa arădeană. Mijlocașul defensiv revine astfel în orașul în care și-a făcut junioratul, la Atletico Arad, după experiențe acumulate în Anglia, Italia și la alte formații din Superliga.

Litigiul cu U Cluj și pregătirea separată

Această mutare se concretizează după o primăvară complicată pentru Oaidă, care a încheiat stagiunea precedentă fără minute jucate. Mijlocașul și-a denunțat contractul cu Universitatea Cluj pentru justă cauză, însă comisiile federale i-au respins solicitarea, iar dosarul a ajuns pe masa judecătorilor de la TAS.

Până la obținerea statutului de jucător liber de contract în această vară, regulamentele i-au interzis să se pregătească alături de un alt club din prima ligă. În consecință, Oaidă a rămas la Arad, unde s-a antrenat sub îndrumarea fostului său tehnician, Francisc Tisza. Pentru a se asigura că nu încalcă nicio regulă și pentru a evita sancțiunile, mijlocașul a folosit sala de forță a stadionului „Francisc Neuman” exclusiv în perioadele în care lotul arădenilor se afla în deplasare.