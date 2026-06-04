OFICIAL UTA Arad a făcut anunțul: Fostul jucător de la FCSB a semnat

UTA Arad a făcut anunțul: Fostul jucător de la FCSB a semnat Superliga
SPORT.RO
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Răzvan Oaidă a semnat cu arădenii pentru sezonul 2026-2027. Transferul a fost oficializat după o perioadă în care mijlocașul a fost blocat de fostul său club.

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Potrivit anunțului publicat pe rețelele de socializare, fotbalistul în vârstă de 28 de ani s-a alăturat oficial lotului pregătit de echipa arădeană. Mijlocașul defensiv revine astfel în orașul în care și-a făcut junioratul, la Atletico Arad, după experiențe acumulate în Anglia, Italia și la alte formații din Superliga.

Litigiul cu U Cluj și pregătirea separată

Această mutare se concretizează după o primăvară complicată pentru Oaidă, care a încheiat stagiunea precedentă fără minute jucate. Mijlocașul și-a denunțat contractul cu Universitatea Cluj pentru justă cauză, însă comisiile federale i-au respins solicitarea, iar dosarul a ajuns pe masa judecătorilor de la TAS.

Până la obținerea statutului de jucător liber de contract în această vară, regulamentele i-au interzis să se pregătească alături de un alt club din prima ligă. În consecință, Oaidă a rămas la Arad, unde s-a antrenat sub îndrumarea fostului său tehnician, Francisc Tisza. Pentru a se asigura că nu încalcă nicio regulă și pentru a evita sancțiunile, mijlocașul a folosit sala de forță a stadionului „Francisc Neuman” exclusiv în perioadele în care lotul arădenilor se afla în deplasare.

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Primele cuvinte în tricoul noii echipe

După parafarea acordului, fotbalistul a transmis primele sale gânduri către suporteri, în care a subliniat legătura pe care o are deja cu orașul și așteptările pentru noul sezon.

„Sunt fericit că am ajuns aici. Pentru mine, multe lucruri sunt familiare: atmosfera, oamenii, orașul, terenurile și tot ceea ce înseamnă Aradul. Vin cu dorință de muncă, cu energie și abia aștept să începem pregătirea. Este clar că orice jucător își dorește să evolueze în fața unui stadion plin la fiecare meci. Acest lucru vine și cu responsabilitate. Suporterii îți oferă energie, iar tu trebuie să le răspunzi prin atitudine, muncă și respect. UTA a fost mereu o echipă greu de învins, mai ales pe teren propriu”, a spus Răzvan Oaidă, potrivit paginii oficiale a clubului.

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